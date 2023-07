15 frases a las que solemos recurrir al terminar una relación de pareja: a veces funcionan, otras no tanto

Terminar una relación implica tomar decisiones complejas y, a veces, para saber cómo hacerlo bien nos fijamos en las parejas de nuestro alrededor. Parece que, a la hora de afrontar una ruptura, los españoles seguimos ciertos patrones no solo en la forma en la que lo hacemos, sino también a la hora de escoger qué decir.

[Esta es la razón científica por la que siempre eliges al mismo tipo de pareja]

Cualquiera que haya pasado por una ruptura sabe que las explicaciones a veces son insuficientes, y muchas parejas no dan el paso, una vez acabado el amor, por miedo a herir al otro o que se sienta lastimado.

Contra esto no podemos hacer nada, pero sí podemos escoger la forma más amable para hacerlo como último gesto de compromiso con nuestra pareja. Por ejemplo, hacerlo cara a cara y en un sitio tranquilo, en vez de por teléfono, os permitirá comunicaros mejor y resolver todas las cuestiones que han acabado poniendo fin a vuestra relación.

Pareja despidiéndose frente a una puesta de sol.

En cualquier caso, es posible que llegue el momento y no encuentres las palabras adecuadas. Desde VIVIR nos hemos adelantado a los acontecimientos, y te hemos preparado una recopilación de las 15 frases a las que más solemos recurrir para afrontar esta conversación:

1. Creo que no somos compatibles

Quizás la opción más idónea cuando hemos empezado a conocer a alguien, pero no es exactamente lo que nos esperábamos. Con suerte, lo entenderá y coincidirá con nosotros.

2. No sé lo que quiero ahora mismo en mi vida

También es honesto, y es que, ¿no es la sinceridad una de las cualidades que mejor se valoran de una persona? No dar rodeos te beneficiará tanto a ti como a la persona con la que estás saliendo.

3. Deberíamos empezar a ver a otras personas

Quizás no sea la más adecuada, pero es una de las más utilizadas y no puede faltar en la lista. Aunque la escuches a menudo en las películas, es mejor que la evites si en la relación hay de por medio un compromiso a largo plazo.

4. Es lo mejor para los dos

En las relaciones tóxicas, sin duda. También es importante que seamos autocríticos y sepamos ver cuándo estar en pareja ha dejado de hacernos felices.

5. Te quiero, pero eso ha dejado de ser suficiente

Como en todo, la vida nos une y separa de las personas a las que queremos y a veces, por mucho que nos gustaría, no podemos remediarlo. Es el caso de las parejas a distancia.

6. Me siento encerrado y necesito espacio

Suele ocurrir en las primeras etapas de convivencia o cuando vuestros círculos y amistades son en común. Explícale cómo te sientes y, sobre todo, hazle ver que ninguno de los dos tiene culpa de las circunstancias.

7. Hay algo que no funciona entre nosotros

La comunicación es clave, y esta frase puede ser clave para encontrar cuál es el problema en la relación y ver si aún podéis hacer algo por resolverlo juntos.

8. Estoy pasando por un momento complicado

A veces, hay situaciones que nos superan. Tu pareja debería entenderlo, pero es posible que tengas que ser un poco más concreto o parecerá que usas una frase comodín.

9. Creo que deberíamos darnos un tiempo

Uno de los comodines más utilizados. A veces es sincero, pero otras solo sirve para crear en el otro un halo de esperanza que en realidad no servirá de nada. ¡Depende de ti encontrarle el mejor uso posible!

10. No me siento preparado para comprometerme

Pues no, hay veces en las que, por mucho que nos gustaría, un clavo no saca a otro clavo. Antes de comenzar una nueva relación, es importante que superemos las anteriores y sanemos, algo que también requiere tiempo para aprender a estar solos.

11. Nuestros proyectos de vida son muy diferentes

Los desacuerdos en cuestiones como decidir si tener o no hijos, elegir dónde vivir, etc., pueden suponer un punto y aparte en la historia de muchas relaciones. Si piensas en el futuro y solo ves una enorme incógnita, no, ahí no es.

12. Necesito enfocarme en el trabajo/los estudios

Hay momentos de nuestra vida en los que las aspiraciones profesionales no nos permiten estar presentes en una relación de pareja, aunque si es por este motivo quizás no quieras dejar del todo cerrada (si la otra persona está de acuerdo) la puerta de vuestra relación.

13. Siempre estaré ahí para lo que necesites

Si habéis sido felices juntos, ¿por qué deberíais perder el contacto? Incluso en los momentos de ruptura, hacer que tu pareja se sienta apoyada y vea que sigues presente puede ser muy positivo y os ayudará a asumir la situación de manera más natural.

14. Has sido y serás una persona importante en mi vida

Todas nuestras conexiones románticas nos hacen crecer de alguna forma. En ellas hemos compartido confidencias y momentos íntimos, y confirmarle a esa persona que ha tenido un "lugar importante" hará que se sienta mejor y ayudará a prevenir futuras inseguridades.

15. Podemos seguir siendo amigos, cuando estemos listos

La forma de relacionaros ha cambiado, pero eso no significa que tengáis que llevaros mal a partir de ahora. La amistad después de una ruptura es posible, pero para eso hace falta esfuerzo por parte de los dos y no puedes obligar a la otra persona a tenerlo si no le apetece en este momento. Quizás con el tiempo puedas recuperar el contacto, y forjar una amistad natural y duradera junto a una de las personas que mejor te conoce.

Sigue los temas que te interesan