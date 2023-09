¿Sabes la edad de los huevos que tienes en la nevera? Descúbrela con estos sencillos métodos

Cuando queremos hacernos un café y la leche lleva mucho tiempo en la nevera, miramos su fecha de caducidad, así como hacemos también con la carne que compramos o con todo tipo de alimento que vayamos a consumir, menos con uno: los huevos.

[Esto es lo que ocultan los huevos que tienen un puntito rojo: el aviso de los especialistas]

Es irrebatible que mirar la fecha de caducidad de los huevos es un poco más difícil, ya sea porque quizás no aparece o porque no podemos ver su apariencia desde fuera, esto hace el proceso más tedioso el cual tendemos a ignorar.

Cuando hablamos de la edad de un huevo, nos referimos al tiempo que ha pasado desde su puesta. Según los estudios, un huevo puede consumirse hasta 28 días después de la misma.

Lo cierto es que consumir un huevo caducado puede no ser tan peligroso como, quizás, comer un pescado en mal estado. Siempre y cuando haya estado bien almacenado, los efectos secundarios pueden ser menores.

Si consumimos un huevo caducado que no haya estado bien almacenado ni a su correspondiente temperatura, puede tener efectos sobre nuestra salud tales como malestar estomacal, náuseas, diarrea, vómitos o fiebre.

Como el huevo es uno de los alimentos más consumidos en todas las dietas, es importante saber su edad y si están listos para comer o, en su contrario, nos va a provocar malestar.

La forma más sencilla y más obvia para saber la edad de los huevos es mirando la fecha de caducidad que en muchas ocasiones sí aparece. Si los huevos son comprados en un establecimiento, verás la fecha de consumo preferente en su envase o incluso, en el propio huevo.

Una vez encuentres la fecha de consumo, tienes que calcular que el huevo se envasó un mes antes de la fecha que aparece en el mismo. Conociendo este dato, podrás calcular la edad que tienen.

Aun así, muchas veces este dato no aparece. Si son huevos de gallinas que tú o tus familiares tenéis en casa, si has tirado el envase o si se ha borrado la fecha de la cáscara, no tendrás forma de averiguar la edad de tus huevos.

Hasta hoy, que con estos métodos sí podrás saberlo.

Vaso de agua

Para saber si puedes consumir los huevos que tienes en la nevera o simplemente saber cuánto tiempo tienes para hacerlo, lo único que necesitas es un vaso de agua donde introducir el huevo.

Dependiendo del comportamiento del alimento, una vez entre en contacto con el agua, tendrá una edad u otra. Si el huevo no flota en absoluto y se queda al fondo del vaso, querrá decir que este tiene entre uno y tres días. Sin embargo, si este se queda al borde del agua y flota, es posible que el huevo esté en mal estado.

Es a partir del día 12 cuando el huevo empieza a salir hacia la superficie del agua, esto sucede porque a medida que pasan los días, en el interior del huevo se va creando una cámara de aire que es lo que provoca que el mismo empiece a flotar.

Este es el truco más efectivo y famoso para saber la edad de los huevos, pero también existen otros muy sencillos que podrán servirte.

La clara y la yema

Otro truco que se puede poner en práctica para saber si el huevo está en buen estado consiste en romperlo y colocarlo sobre un plato. Si el huevo es fresco, la yema se quedará sobre la parte central.

Sin embargo, si el huevo tiene un tiempo considerable, la yema estará ubicada en los costados del mismo.

A freír

Poner a freír el propio huevo es otro de los métodos que puedes hacer para saber si puedes consumirlo o no y también tiene que ver con la yema.

Si el huevo es muy fresco, la película que recubre la yema no se romperá y permanecerá intacta. En cambio, si el huevo tiene unos días de más, la yema se dispersará sobre la clara.

El sonido

Efectivamente, el sonido también nos puede ayudar a descubrir qué huevo va a estar mejor que otro. Si al agitarlo, suena el chapoteo de la yema significará que el huevo posiblemente no esté bueno.

Es importante tener en cuenta los alimentos que consumimos, tanto su aspecto como su fecha de caducidad, para evitar posibles sustos.

Sigue los temas que te interesan