¿Te está afectando psicológicamente tu aplicación de citas? Descubre cómo protegerte

La forma de relacionarnos, tanto en el ámbito del amor como el de la amistad, ha cambiado para siempre con la digitalización. Conocer a alguien es posible en apenas unos minutos, sin salir de casa.

El crecimiento de este fenómeno es imparable: un estudio elaborado por Kaspersky, empresa global de ciberseguridad, entre más de 2000 españoles, reveló que 2 de cada 10 madrileños han conocido a sus parejas a través de Internet y que el 46% usa o ha usado apps de citas para ligar.

¿Pero es realmente para todo el mundo? ¿La digitalización conlleva riesgos? Lo confirman los expertos: el uso de las aplicaciones de ligue también influye en nuestra salud mental. "En los dos últimos años se ha producido un cambio positivo en la forma en que la sociedad da prioridad a la salud mental y habla sobre ella. Este hecho también se está reflejando en las citas, donde la gente está demostrando", explica Alba Duran, Marketing Manager de Bumble, la aplicación de citas en la que las mujeres dan el primer paso. ¿Pero cómo asegurarse de que no nos afecta su uso?

Pautas para protegerte

A la hora de utilizar una aplicación de ligue, ten en cuenta el tiempo que le dedicas. La Dra. Caroline West, experta en psicología de Bumble, enfatiza en ello: "Pasar mucho tiempo buscando nuevas conexiones puede desmotivarnos. En lugar de eso, reservar un momento del día para buscar intencionadamente una pareja en una aplicación de citas puede mejorar la experiencia. Dedica más tiempo a los perfiles de las personas que llamen tu atención para entender sus intereses y valores y ver si son alguien que te interesaría".

Es también recomendable centrarte en lo que estás buscando. "No centres tu atención en lo que NO estás buscando (por ejemplo, 'no busco nada serio'), en lugar de eso, reformula tu biografía para enfatizar lo que SÍ quieres, como por ejemplo citas casuales con alguien que no beba. Esto atraerá a personas que comparten valores similares y evitará las vibraciones negativas", añade la experta.

No te sientas presionado a la hora de escribir. Y si te apetece hacerlo pero sientes poca inspiración, ten en cuenta que "existen conocer mejor a quién está detrás de la pantalla, cambia de tema enviando una nota de voz o haciendo una videollamada para conocer su personalidad y ver si surge esa chispa. El mero hecho de oír la voz de alguien puede marcar una gran diferencia".

Es también básico establecer límites. Tal y como lo recuerda la doctora: "aunque es estupendo hablar abiertamente de la salud mental, también es importante sentirse seguro al hacerlo. Si estableces límites como 'hoy no me siento cómodo hablando de esto'; o 'necesito algo de tiempo', podrás proteger tu bienestar emocional y hablar de esos temas que te hacen sentir vulnerable en un momento en el que te sientas preparado para hacerlo".

Tomarte un descanso a veces puede ser la clave. "En un mundo donde el ritmo de vida ya es acelerado de por sí, a menudo tener una cita puede parecer otra cosa más en nuestra lista de quehaceres, lo que aumenta la sensación de agobio", añade la experta. La aplicación de Bumble permite por ejemplo activar el modo Snooze, que permite alejarse un tiempo de la app sin desactivarla o borrar la cuenta.

Finalmente, no dudes en hablar con tu entorno si sientes que se te va de las manos: "si te sientes abrumado a la hora de tener diferentes citas, es genial que puedas compartir esas sensaciones con un entorno de apoyo como son tus amigos y familiares. Ellos pueden ofrecerte una perspectiva externa que te ayude a ver las cosas con más claridad y aliviar un poco la presión. También querrán oír lo bien que te ha ido en ellas, así que mantenlos informados", concluye la experta.

Tinder y la psicóloga Viviane Hähne recuerdan a su vez la importancia de la reflexión. "Recoge experiencias y reflexiona sobre ellas: ¿En qué citas te sentiste bien y por qué? ¿Cuál fue la razón y cuáles fueron los factores decisivos para que te gustara? ¿Fue el lugar, la actividad que hicisteis, cierto tema del que se habló? Reflexiona cómo puedes utilizar estos conocimientos para sacar el máximo partido a tus próximas citas".

Por ejemplo, "si tu match te propone un gran evento para la primera cita, pero en cambio tú te sientes mucho más cómodo en un ambiente más discreto, dilo claramente desde el principio y defiende sus preferencias".

