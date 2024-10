Amaia Rodríguez: "Buscaba el paraíso, y me encontré con islas de plástico y océanos llenos de basura"

La rebeldía suele asociarse muchas veces a la revolución. Nuestra invitada de hoy es una emprendedora de impacto, mucho impacto. Nada más y nada menos que recoger el plástico del mar y transformarlo en mobiliario sostenible.

A sus 32 años es ya una de las emprendedoras de referencia en España. Ha sido seleccionada por Forbes como una de las emprendedoras más influyentes.

Pau Gasol y Marc Gasol son algunos de sus inversores más relevantes. En su último informe de impacto ya habían recogido 735 toneladas de plástico.

Hoy entrevistamos a una de las emprendedoras más brillantes de España, Amaia Rodríguez Sola.

¿De dónde viene el propósito de limpiar de plástico los océanos?

Viví en Asia varios años y recorrí con una mochila y muy poco presupuesto Tailandia, Filipinas, Malasia, Indonesia… buscaba islas vírgenes y el paraíso, y me encontré con islas de plástico y océanos llenos de basura. Así que no pude cerrar los ojos y hacer como si no pasaba nada, sabía que mi misión iba a estar conectada con limpiar plástico del océano.

¿Qué es más retante en el día a día: convencer a los pescadores para que recojan plástico o transformarlo en producto? ¿Cómo es el proceso?

Lo más retante es convertir una empresa social en un proyecto rentable y escalable, sobre todo cuando eres el primero en hacer muchas cosas y no hay tecnología, investigación, ejemplos a seguir o infraestructura que necesitamos. Aunque convencer a los pescadores no es tarea fácil, y reciclar redes de pesca, ni te cuento.

¿Sueles acompañar a los pescadores a recoger plástico? ¿Hay zonas concretas de búsqueda?

Al principio visitaba continuamente los puertos, hablaba casi a diario con pescadores y estaba más en el barro. Últimamente estoy más enfrente de una pantalla o en reuniones y eso me pesa un poco, pero me escapo siempre que puedo porque es donde soy más feliz. Los pescadores hacen una pesca “pasiva” del plástico, es decir, todo el residuo que entra en sus redes es lo que nos traen al puerto y meten en los contenedores, aunque hay zonas más contaminadas que otras.

Economía circular, limpieza de océanos, consumo responsable suena a ayudas públicas ¿Recibís alguna financiación pública por la labor que hacéis?

No hemos recibido ni una sola ayuda pública de todo lo que hemos construido. Es increíble, porque parece que cualquier empresa puede acceder a financiación, especialmente si haces proyectos de I+D+I. Pero desde el principio quisimos generar ingresos propios y poner los esfuerzos en validar el modelo de negocio, y a pesar de que me da mucha rabia el funcionamiento del sistema de subvenciones porque se acaban quedando el dinero las empresas que menos lo necesitan, me alegro de no haber construido Gravity Wave en base a subvenciones.

Nos ha forzado a salir ahí fuera, buscar clientes y aportar un valor. Además, gracias a necesitar financiación hemos conseguido atraer inversores súper potentes que nos aportan muchísimo al proyecto.

Cuesta mucho medir el impacto. ¿Cómo lo hacéis y qué consejos le daríais a una empresa que quiere empezar a medir su impacto en el planeta y la sociedad?

Todo es impacto. Cada decisión, cada movimiento, cada persona que se une al equipo se decide en base al impacto que vamos a generar. Es curioso, porque en Gravity Wave en lugar de hablar de €, que también, nuestra medida oficial son kilos de plástico, y todo el equipo usa ese vocabulario. Un nuevo proyecto con un cliente se mide en kilos, no solo en facturación. Un nuevo puerto al que vamos se decide en base a los kilos que puede darnos… así que medimos el impacto todos los días.

¿Siempre serás emprendedora? ¿Compensa la aventura? ¿Qué es lo que más valores de emprender?

Esto es una montaña rusa. La verdad es que intento no pensar en siempre o nunca, me dejo llevar por cosas que me apasionan, pero me considero una persona con espíritu emprendedor. Es lo más duro y a la vez lo más emocionante que he vivido jamás, me despierto y me acuesto con ganas de hacer más y más, y aunque hay momentos en los que me pregunto qué narices estoy haciendo con mi vida, a mí a día de hoy me compensa, al 100%. Estoy viva, todo el rato, y tengo al mejor equipo del mundo.

¿Percibes que existen a día de hoy retos relevantes en el emprendimiento femenino? ¿Has notado alguna desventaja en tu camino al éxito empresarial?

Sinceramente no. Eso sí, cuando iba a los puertos los pescadores me preguntaban dónde había dejado a mi jefe. Y, aunque en muchas reuniones sigo siendo la única mujer en la mesa, no he visto limitaciones. De hecho, te diría más, ahora mismo es una ventaja. Me llaman de muchos sitios para dar visibilidad a Gravity Wave y participar en eventos porque soy mujer, obtengo premios por ser emprendedora… tengo unas oportunidades que siendo hombre probablemente no tendría.

Preguntas y respuestas cortas:

Si solo pudieses comer una cosa durante todos los días de tu vida sería… QUESO

Tu lugar favorito…EL MAR

Lo primero que hiciste esta mañana... CORRER

La virtud que más valoras en las personas es… LA VITALIDAD Y LAS GANAS DE COMERSE EL MUNDO