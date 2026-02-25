Dos narcos y un guardia civil resultan heridos durante una persecución con disparos en Barbate

Una de las tres narcolanchas en el puerto de Barbate.

La localidad de Barbate (Cádiz) ha vuelto a vivir un episodio relacionado con el narcotráfico. En el transcurso de un dispositivo policial dos presuntos narcos y un guardia civil han resultado heridos durante una persecución con disparos de armas de fuego.

En concreto, los dos supuestos traficantes presentan heridas de bala, mientras que el agente tiene una lesión en el hombro tras volcar el vehículo en el que iba durante el transcurso de una persecución.

Según ha indicado la Guardia Civil, uno de ellos ha resultado herido en una mano y otro en una pierna, mientras que el agente ha volcado el quad que conducía.

La investigación de los hechos la está llevando el equipo de delitos Contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz, que ha detenido a los dos presuntos narcotraficantes.

El pasado mes de enero este medio publicó las quejas de la Guardia Civil de Cádiz al considerar que desde aquel episodio en el que fallecieron dos agentes después de que les embistiese una narcolancha en febrero de 2024.

"Desde Barbate no ha cambiado nada", aseguró un agente de la Guardia Civil de la provincia, indicando que "los cambios de tripulación en Sancti Petri, los hacen ya hasta sin gomitas [zodiacs]. Directamente se suben y bajan desde el pantalán del club náutico".

Lo que narra está en un vídeo en el que se ve un cambio de tripulación de una narcolancha, guarecida desde finales de enero de la borrasca 'Ingrid' en el puerto de Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera.

Lo que denuncia el agente ya no es solo la absoluta impunidad, a plena luz del día, en la que permanece la semirrígida ilegal amarrada, sin que la Guardia Civil acuda en dos días con sus noches. Lo cierto es que lamenta todo eso, pero ya está acostumbrado.

Se indigna porque los narcos incluso hacen uso de las instalaciones deportivas de carácter público para efectuar el 'cambio de turno' para custodiar la embarcación mientras no navega: la han amarrado tan cerca del náutico que acceden a ella desde el mismo pantalán de atraque.

La imagen de estas embarcaciones se ha repetido en otros puntos de Andalucía como Trebujena.