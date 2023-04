Horóscopo semanal del 1 al 7 de mayo: predicciones de amor, dinero, trabajo y cambios

Aries: El lunes día 1, día muy especial en el que te sentirás con inclinaciones altruistas. Evita ser demasiado la inquietud o mantener la distancia de algún que otro obstáculo fuera de tu alcance. El martes día 2, no pierdas de vista tus iniciativas y tus impulsos. Valora el tiempo que tienes y dedico esto a lo principal así evitarás perder energía en las actividades de esta jornada. Seguir leyendo...

Tauro: El lunes día 1, será un momento mágico para tu espíritu creativo, y con la simpatía y gracia en tu forma de comunicarte. Deberías de evitar las prisas y los nervios ante cualquier inconveniente o retraso en tus actividades. El martes día 2, deberías de utilizar tu intelecto de forma bien organizada y serena. de esta forma, evitarás equivocaciones en tu modo de comunicarte y de llegar a los demás, por aferrarte solamente a tus ideas. Seguir leyendo...

Géminis: El lunes día 1, será un momento mágico para tu espíritu creativo, y con la simpatía y gracia en tu forma de comunicarte. Deberías de evitar las prisas y los nervios ante cualquier inconveniente o retraso en tus actividades. El martes día 2, deberías de utilizar tu intelecto de forma bien organizada y serena. de esta forma, evitarás equivocaciones en tu modo de comunicarte y de llegar a los demás, por aferrarte solamente a tus ideas. Seguir leyendo...

Cáncer: El lunes día 1, es el tiempo de ser una persona previsora y selecta a la hora de elegir las actividades que tienes que realizar. Déjate llevar por la simpatía y evita la impulsividad y la rapidez en los desafíos. El martes día 2, el logro principal será profundizar en tus talentos ocultos, y de esta forma podrás evitar que tus emociones se desborden o que tengas errores en tu modo de actuar. Seguir leyendo...

Leo: El lunes día 1, ha llegado la hora de dar el “do de pecho” en tu profesión y en tus actividades. pero no olvides que también tienes que trabajar tu sombra, ese lado oscuro que se te resiste al cambio y a la transformación. El martes día 2, lo más importante es cumplir con tus compromisos recientes y evitar las prisas y las tensiones porque eres mantener todo el día. Evita pensar todo desde tu punto de vista y olvidar a las demás personas. Seguir leyendo...

Virgo: El lunes día 1, tus sueños destacarán ante todo en este día por la preparación y el tiempo que vas a dedicar a ellos. Pero, por otro lado, no pierdas de vista que la transformación propia es lo principal en estos momentos. El martes día 2, mantén la calma y la objetividad en los planes y proyectos que te presentan. Será de suma importancia qué consensúes las ideas de los demás, así evitarás obligar a mantener las tuyas. Seguir leyendo...

Libra: El lunes día 1, te mueves en un constante flujo y reflujo de tus necesidades personales y del llamado de la libertad. Lo más importante es seguir siendo la persona cordial y afectuosa en todos los ambientes. El martes día 2, es un día importante para confiar en tu amabilidad y solidaridad. Deja atrás las emociones y los errores por tener ideas preconcebidas que solamente te llevan a dudas y confusión. Seguir leyendo...

Escorpio: El lunes día 1, tienes la necesidad de sentir cumplidos tus deseos de afecto y de confianza de los demás hacia ti. Pero no olvides que ser rebelde no implica encerrarte en ti y solo acudir a los demás en los momentos precisos. El martes día 2, tu instinto y la eficiencia emocional e intuitivo te ayudarán durante este día. Lo que deberías evitar es enfrascarte en tus ideas porque los demás no piensan como tú. Seguir leyendo...

Sagitario: El lunes día 1, la suavidad y sencillez en las formas es lo más llamativo en tu personalidad. Pero hoy deberás evitar enfrentarte a los demás por tener puntos de vista distintos a los tuyos. El martes día 2, deberías de intentar concretar qué habilidades vas a utilizar hoy para sentirte a la altura de los demás. Evita las tensiones que te causan estar demasiado pendiente de lo que piensan los demás. Seguir leyendo...

Capricornio: El lunes día 1, estás en un momento clave y muy fluido de tu proyección personal y profesional. Lo que debes evitar es atrincherarte en tus propias ideas y no aceptar las de otros en las metas que tenéis en común. El martes día 2, el intelecto y la sabiduría te ayudarán a llegar al fondo de lo importante a realizar hoy. Evito que influyan las responsabilidades familiares en todo tipo de actuaciones en este día. Seguir leyendo...

Acuario: El lunes día 1, quieres liberarte de las ataduras que te unen a personas en las actividades para evitar depender de ellos. Por otro lado, será un día muy creativo en la originalidad de llevar a cabo tus actuaciones. El martes día 2, el ingenio estará presente durante esta jornada, lo que te ayudará a plasmar tus ideas de una forma efectiva. El problema es cuando eres demasiado independiente y quieres liberarte de cualquier restricción. Seguir leyendo...

Piscis: El lunes día 1, cuentas con fortuna, profundidad e iniciativas en estos momentos lo que te ayudará en tus planes. Por otro lado, deberías utilizar tu simpatía y cordialidad, yo qué, es la mejor forma de llegar a los demás. El martes día 2, hoy mantendrás mucho talento y creatividad en tus actividades. Lo que debes evitar es pensar que todo el tiempo debes estar conforme y emocionalmente de acuerdo o atendiendo a los demás. Seguir leyendo...

Victoria Vélez.

Sigue los temas que te interesan