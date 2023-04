Horóscopo de hoy, martes 18 de abril: predicciones sobre trabajo, dinero y amor

Descubre cómo será tu día 18 de abril según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL. Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente deberás leer tu signo solar, también son importantes el signo lunar y el Ascendente. Y los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

[El efecto Forer o por qué leemos el horóscopo y creemos en él]

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente debes leer tu signo Solar, también tendrías que leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio. Deberías de leer tanto Leo, como Sagitario Y también Escorpio.

ARIES

Gran eficiencia y conocimientos serán tus claves para este día. Pero también tienes que ponderar el tiempo que utilizas en tus actividades para evitar el desgaste energético y disfrutar de lo que realizas.

SENTIMIENTOS: tendrás un vínculo con tu interior que te ayudará a ser más sensible y a captar detalles de los demás que antes no veías.

ACCIÓN: marcarás un ritmo frenético en tus asuntos familiares y en los que quieres sentar as bases de ahora en adelante.

FORTUNA: es el momento de reconciliarte con tus deseos ocultos y poner en práctica las metas que tienes en mente. Más información...

TAURO

Es un momento para tener compromisos importantes en tu vida, tanto personal como laboral. Pero además deberías mantener la serenidad en la larga jornada de hoy.

SENTIMIENTOS: es un momento para acercarte a las personas que te rodean y demostrarles que les aprecias.

ACCIÓN: es el momento de inyectarte de positividad la moral para relacionarte y ganarte a los demás.

FORTUNA: podrás asentar tus conocimientos y aprender a dirigirte a lugar oportuno que necesitas en estos momentos. Más información...

GÉMINIS

La simpatía y generosidad de tu temperamento atraerán a los demás, Y podrás mostrarles con efusión tu cariño y amabilidad en los tratos que mantengas en ente día.

SENTIMIENTOS: podrás brillar si ofreces tu cariño sin pedir nada a cambio y con solidaridad.

ACCIÓN: es el momento de organizar las bases y recursos familiares y la organización de alguna estancia familiar.

FORTUNA: la mejor ayuda será la de marcar os tiempos en las inversiones y organización de las finanzas. Más información...

CÁNCER

Tus planes estarán en este día favorecidos por tu vitalidad y por la constancia de las ideas creativas y de las amistades productivas que siempre están cerca de ti.

SENTIMIENTOS: soñarás a lo grande y disfrutarás si consigues hacer realidad tus deseos y viajes.

ACCIÓN: podrás agilizar las nuevas actividades y emprendimientos con astucia y previsión.

FORTUNA: estás en un día agradable para disfrutar de amistades divertidas y compartir momentos alegres. Más información...

LEO

Tus vínculos emocionales en este día estarán en un sube y baja; así que deberías de mantener la templanza y la tranquilidad en todos tus encuentros y acuerdos con los demás.

SENTIMIENTOS: es el momento de demostrar el cariño verdadero a asociados y compañeros de viaje.

ACCIÓN: tu mejor acierto será seguir tus percepciones internas y mantener la serenidad en todo momento.

FORTUNA: podrás sentar las bases principales del hogar y de lo que necesitas en tu vida de aquí en adelante. Más información...

VIRGO

Tus conocimientos y parte del aprendizaje que realices ahora, en este día serán muy llamativos, importantes y precisos en estos momentos de tu vida. Disfruta de ello.

SENTIMIENTOS: podrás recibir y dar cariño a diestro y siniestro, entre amistades de confianza.

ACCIÓN: la gran proyección que mantienes con las personas asociadas y los planes serán lo que más te interese hoy.

FORTUNA: es un momento especial para disfrutar con las amistades de verdad y mantener conversaciones afortunadas para todos. Más información...

LIBRA

Es el momento de marcarte unos objetivos claros y seguirlos con atención y mucha perspicacia. Así te sentirás con mayor confianza y más tranquilidad en todo momento.

SENTIMIENTOS: es un día indicado para tener unas relaciones fantásticas y un día idílico.

ACCIÓN: tu gran apertura social y profesional serán a base de las oportunidades que hoy te ofrecerá la vida.

FORTUNA: es un momento especial para equilibrar los tiempos de actividad y los de descanso. Más información...

ESCORPIO

Podrás aportar mucha lucidez a los asuntos básicos familiares y al dinamismo que tendrás en tus proyectos personales. Rodéate de gente de confianza para todo ello.

SENTIMIENTOS: podrás mantener la alegría de sentirte en casa y con personas que te quieren y admiran.

ACCIÓN: es el tiempo de utilizar tus mejores cualidades y aprender a la vez de la experiencia de vida.

FORTUNA: podrás disfrutar de un día bastante especial con amistades alegres o con la pareja. Más información...

SAGITARIO

Es un momento de gran crecimiento y lucidez personal. No quieres dejarte llevar por otras ideas que no las que has constatado. Buscas la filosofía verdadera, al menos en tu vida.

SENTIMIENTOS: ha llegado el momento de aclarar algo importante que no has dejado zanjado desde hace tiempo.

ACCIÓN: la mejor actividad será serenar tu espíritu y en relax, observar que recibes en silencio. Será muy práctico y efectivo.

FORTUNA: necesitas organizar alguna estancia hogareña para sentirte a gusto y mantenerte con mayor plenitud. Más información...

CAPRICORNIO

Tienes que aprender a relacionarte con los demás de una manera definitiva. Al menos en este día. Tu impulsividad te impide la intimidad necesaria, pero al menos inténtalo.

SENTIMIENTOS: podrás sentar las bases del cariño sincero y del compromiso verdadero.

ACCIÓN: podrás mantener la armonía y la actividad con amistades de confianza y disfrutar de las compañías agradables.

FORTUNA: es un día agradable y afortunado para disfrutar de compañías agradables y divertidas. Más información...

ACUARIO

Hoy te guiarás por lo que sea original, con vitalidad y gran motivación, como “un niño con zapatos nuevos”. Así que disfruta y desarrolla toda tu creatividad con calma y gran disfrute de alma.

SENTIMIENTOS: tu gran alegría y ganas de disfrutar te ayudarán a demostrar tu agilidad en el modo de dar tu afecto y tus sonrisas.

ACCIÓN: la mejor opción de este día consistirá en cuidar de tus emociones y de tu estado físico. Descansa y relájate.

FORTUNA: es importante que sientes las bases principales de tus ganancias y patrimonio familiar. Más información...

PISCIS

Es un día en el que deberías de prestar atención para no evadirte y equivocarte en la forma de ver a los demás. Por otro lado, tus dotes artísticas sobresaldrán en cualquier área que toques.

SENTIMIENTOS: sentirás a través de tu percepción a quién ofrecer con más fuerza tu cariño.

ACCIÓN: será un día muy activo tanto en tu profesión, como en un posible viaje o encuentro idílico.

FORTUNA: será un día muy activo en el que te beneficiarás de compañías divertidas y alegres. Más información...

Victoria Vélez

Sigue los temas que te interesan