Horóscopo del lunes 7 de octubre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy tendrás mucha intensidad emocional; y es posible que para algunas personas seas un torbellino demasiado rápido. Por eso es importante que pienses dos veces antes de actuar o de explicarte ante los demás. En la profesión debes usar tu lado más simpático y más abierto para lograr que todo resulte armonioso y natural. Es un día muy brillante en tus ocupaciones. Ampliar información...

Tauro: Tus emociones están un poco revueltas y no ayuda tu estado de ánimo. Debes tranquilizarte e intentar relajarte de la forma que mejor te convenza; ya sea caminando, o haciendo deporte. Tal vez una buena relajación/meditación. Tienes que acceder a tu sabiduría profunda, la que late en tu interior, y conseguirás acceder a las claves para tu vida. Ampliar información...



Géminis: Hoy estarás muy susceptible, ya que tu lado emocional está muy acentuado. Es importante que cuentes con tus capacidades de profundidad y serenidad; esas que empleas en los momentos difíciles, y así conseguirás que todo fluya de una manera diferente. Y así también podrás iniciar algo nuevo en tu vida y en tus ocupaciones. Ampliar información...

Cáncer: Tendrás ciertos problemas con tus vínculos emocionales en la jornada de hoy; tanto con la pareja, como con cualquier persona con la que contactes. Pon mucha atención a los tratos comerciales o a lo que firmas. Tienes mucha capacidad energética, pero a la vez quieres realizar todo demasiado rápido. Para evitar equivocaciones, piensa todo con calma. Ampliar información...

Leo: Hoy acepta que tus iniciativas deberán ser planificadas al detalle, con profundidad y con seriedad, para evitar “errores de bulto”. Es importante que cuando realices tus planes, tengas en cuenta a los demás; ya que es un día para expandirte y ayudar a muchas personas. Será un día especial en el que notarás como recibes más de lo que has dado. Ampliar información...

Virgo: Hoy deberás poner mucho énfasis en la moderación y en la serenidad para evitar malentendidos con la pareja o personas afines de tu entorno. Estarás demasiado sensible y todo lo que ocurra lo sentirás con demasiada fuerza en tu cuerpo y en tu mundo emocional. Deberías tomar las medidas precisas, ya que lo sabes, para evitarlo. Ampliar información...

Libra: Hoy es una jornada en la cual deberás mantener toda la tranquilidad y la calma para evitar que los nervios te jueguen una mala pasada. Es un día en el cual el ambiente en el hogar estará un poco caldeado; por eso ya que lo sabes, intenta, al menos mantener el equilibrio y la suavidad en tus maneras para conseguir que todo tome otro cariz. Ampliar información...

Escorpio: Tendrás hoy que cuidar mucho tu lenguaje y todo lo que hablas con los demás. Si no eres prudente, más tarde no podrás echarte atrás, con lo que has dicho. Así que piensa muy bien lo que quieres decir, y lo que dices, después. Intenta ir un poco a cámara lenta, y todo será mucho más sencillo de lo que piensas, y te sentirás después, mejor. Ampliar información...

Sagitario: Hoy tendrás profundidad en la forma en la realizas las ocupaciones con las cuales tienes ganancias. Notarás que necesitas ocuparte con intensidad en todo lo que realizas para que todo salga de una forma perfecta. Tienes confianza en tus habilidades y te sentirás con deseos de tener una filosofía de la vida, propia, y en la cual encajes perfectamente. Ampliar información...

Capricornio: Notarás que hoy te cuesta más que nunca expresar lo que piensas o lo que sientes. Y además te encuentras con pocas ganas de entablar conversaciones; especialmente si son poco interesantes o demasiado frívolas. Es un momento interesante para que consigas tener mayor confianza en las dotes que posees, y que son únicas. Ampliar información...

Acuario: Tienes en tu mente un mundo imaginario, perfecto. Pero cuando llega el momento del trato con los demás, empiezas a notar que te cuesta mucho adherirte a lo que dicen, ya que piensas de una manera diferente, y crees que nadie entiende tus puntos de vista; posees una originalidad única, y tienes que hacer caso de las revelaciones que tengas. Ampliar información...

Piscis: Hoy tu sentido de la felicidad estará muy marcado, ya que todo parecerá que gira alrededor de ti. Es como si de repente, las personas necesitarán consejos, apoyo o ayuda; y se acercarán a ti para contarte sus asuntos. Es importante que cuenten contigo. Y tú te sentirás con la dicha de saber que puedes realizarlo de una forma efectiva. Ampliar información...