10 ejemplos del Máster de EL ESPAÑOL para saber escribir y un gran consejo: ¡Si quieres trabajar, especialízate!

Un instante de la primera clase de IA aplicada al periodismo del Máster de EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

Para formar parte de una redacción, sea del tipo que sea, hay dos factores necesarios: uno, traspasar el umbral de un medio; el otro, ser un periodista útil. Añade, también, un tercer propósito: orientarse hacia la especialización. Así es la propuesta del Máster de Periodismo Multimedia con IA de EL ESPAÑOL y de la Universidad Camilo José Cela en su cuarta edición, que comenzará el próximo mes de octubre.

Las claves

Las claves Generado con IA El Máster de Periodismo Multimedia con IA de EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela ofrece una formación práctica enfocada en la especialización temática y de estilos para adaptarse al mercado laboral. El programa incluye clases impartidas por 10 periodistas destacados, que enseñan a redactar géneros como el perfil, la crónica política, la opinión, la crítica de cine y el obituario, entre otros. Se enfatiza el aprendizaje de técnicas específicas para cada género, como el rigor en la crónica rosa, la claridad en el periodismo medioambiental, y la importancia de las fuentes en sucesos y análisis político. El máster dura 11 meses y combina formación en campus con prácticas en redacciones reales, facilitando la inserción laboral de los alumnos en medios como EL ESPAÑOL.

Sería naif prometer que en 11 meses se conseguirá dominar una profesión empezando casi desde cero. Pero más imperdonable aún resultaría ofertar un posgrado universitario, como es el Máster de Periodismo Multimedia con IA de EL ESPAÑOL, sin tener bien marcadas las prioridades de un curso para cursarlo exigirá al alumno un desembolso económico.

La cuarta edición de este máster creado por EL ESPAÑOL con Universidad Camilo José Cela ahondará en su propósito fundacional: ser un periodista útil para conseguir un empleo y, por ende, estar pegado a las necesidades cambiantes del mercado.

Si en próximas entregas ahondaremos en contenidos más multimedia e imprescindibles como los reels —la condensación de temas de actualidad en piezas audiovisuales breves, de pocos minutos— o en técnicas para saber preguntar o debatir, hoy nos centraremos en la especialización de temas y estilos en la redacción.

No es verdad que la Inteligencia Artificial hará casi todo el trabajo en las redacciones. Y menos aún si tales medios dicen ofrecer calidad, investigación y diferenciación.

Un primer paso para lo uno y para lo otro consiste en que los jóvenes periodistas conozcan de primera mano cómo algunos de los mejores profesionales de España enfocan y escriben sus temas, un aprendizaje que costó a estos consagrados muchos años de trabajo con esfuerzo.

No olvidemos que el periodismo de calidad también es técnica, además de "pituitarias", es decir, de olfato periodístico.

Basado en la experiencia de muchos años de ejercicio en la profesión de informar y en la de enseñar, el Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y de la Universidad Camilo José Cela ha evolucionado su propuesta de posgrado para el curso 2026/2027.

Se verá en las horas del Módulo 1, dedicado a la Redacción y a la Investigación. Los alumnos aprenderán, con método y experiencia, a hacer desde una crónica política, a un suceso o una crítica de cine.

Todas estas clases aparecerán en el calendario bajo el epígrafe de "Cómo se escribe….".

Sirva como adelanto de las clases de 10 periodistas especializados en contenidos y estilos muy concretos, que pasarán por el aula del campus de Juan Hurtado de Mendoza (en Madrid capital). Estos profesionales son algunos de los mejores en lo suyo.

1. Cómo se escribe un PERFIL

Por Rafa Martí*

Rafa Martí.

"Primero, para escribir un buen perfil, retrato o 'historia de un personaje' (es la terminología que utilizamos en los periódicos), hay que documentarse sobre toda la biografía publicada del protagonista, para ver si hay un suceso o una arista llamativa que valga la pena explorar en profundidad".

"Lo segundo, intentar hablar con el protagonista del perfil, porque nadie conoce mejor su historia que uno mismo. Eso sí, sin dejar de hablar con su entorno".

"Los no amigos, ex parejas, ex socios…, son siempre buena fuente, pasándolo por el crisol verificador".

"En cuarto lugar, el contexto del personaje es fundamental. El lugar donde desarrolló su actividad, su barrio natal, su pueblo…"

"Por último: la escritura de un perfil ha de constar de una minibiografía, aunque lo mejor es arrancar con una anécdota. Hay que darle 'color' a la historia y a las declaraciones, con detalles y descripciones. Por supuesto, explicar la actualidad del personaje".

(*Rafa Martí es responsable de Reportajes y Sociedad de EL ESPAÑOL).

2. Cómo se escribe la CRÓNICA POLÍTICA

Por Fernando Garea*

Javier Carbajal.

"Primero y principal: hay que tener información suficiente para poder hacer una interpretación correcta del suceso político".

"Hay que incluir contexto que dé sentido a lo que se quiere contar. Ser conscientes siempre de que el lector no se estudia las noticias y, por tanto, es necesario aportar antecedentes, circunstancias presentes y perspectivas futuras".

"Hacer un buen tratamiento de fuentes para no perder credibilidad con una utilización excesiva de fuentes anónimas. Al mismo tiempo, cuidar que las fuentes utilizadas no sean parciales o interesadas".

"Aportar siempre explicación para facilitar la lectura e interpretación. Por ejemplo, sobre procedimientos o normas aplicadas".

"Equilibrio entre las distintas posiciones que se quieran exponer".

"Puede ser útil dar detalles como prueba de conocimiento del tema y del uso fiable de fuentes".

"Evitar la literatura que pueda hacer más ininteligible o confuso lo que se quiera contar".

(*Fernando Garea es el cronista político de EL ESPAÑOL).

3. Cómo se escribe la OPINIÓN

Por Cristian Campos*

. Sara Fernández

"Para el Periodismo de Opinión, ya sea en forma de editorial de un periódico o de columna, sigue siendo válido aquello que algunos atribuyen a Francisco Umbral y otros a Manuel Alcántara: 'En la Opinión hay que sacrificar un ensayo, un soneto y una noticia'. Si se deriva hacia el ensayo es una pesadez, es un coñazo y no se puede publicar. Si se deriva hacia el lirismo será un soneto malo en prosa y largo. Y si es la mera noticia será la agencia EFE. Tiene que haber información, tiene que haber ideas y tiene que haber un cierto toque de lirismo, pero hay que sacrificar todas esas cosas".

(*Cristian Campos es el jefe de Opinión de EL ESPAÑOL)

4. Cómo se escribe la CRÓNICA DE MEDIO AMBIENTE

Por Charo Izquierdo*

Esteban Palazuelos

"Una crónica de Medio Ambiente, de ecología, debería ser siempre, en primer lugar, muy clara en sus planteamientos. No puede dejar nunca un resquicio a la duda sobre la realidad de los problemas medioambientales".

"Debe ser científica, siempre avalada con datos, obviando cualquier opinión personal, por válida que esta sea".

"Debe incluir a expertos en la materia".

"Cualquier buena crónica de este contenido debe unir la pureza de los datos con cierta belleza literaria".

(*Charo Izquierdo, ex responsable de ODS en EL ESPAÑOL)

5. Cómo se hace el ANÁLISIS CON ENCUESTAS

Por Diego Rodríguez*

.

"Ver siempre la imagen completa, con todas las encuestas del momento y la tendencia. Si nos fijamos en una sola puede ser un error garrafal: por ejemplo, si nos fijáramos en las del CIS podríamos acabar pensando que las elecciones son un fraude porque no las ganó Pedro Sánchez".

"Entender muy bien qué pasó en las elecciones anteriores".

"Conocer bien a qué tipo de votante apela cada partido. Explica la mayoría de las decisiones que toma un partido, más en campaña electoral".

"Aunque parezca básico: entender cómo funcionan unas elecciones. Sobre todo, las circunscripciones. Y la Ley D'Hondt".

"Fijarse, en las encuestas, en si el votante de cada partido está movilizado. Explica si el partido puede crecer o ha tocado techo.

"Nunca quedarse en los números. Usarlos para explicar la realidad y la campaña. Por ejemplo: si las encuestas muestran desmovilización del PSOE en las zonas rurales, allí veremos a Pedro Sánchez haciéndose fotos con ganaderos".

"Y la Ley D'Hondt, por supuesto. Lo que pasó en Andalucía"

(*Diego Rodríguez es redactor político y analista electoral en LA RAZÓN).

6. Cómo se escribe el SUCESO

Por Jorge García Badía*

"Primero hay que dirigirse a fuentes oficiales, para confirmar la base de los hechos y luego tirar de las fuentes propias que cada periodista va tejiendo en las Fuerzas de Seguridad para ahondar en la información disponible".

"La clave en el periodismo de Sucesos siempre es hacer periodismo sobre el terreno. Desplazarse a la zona donde se ha producido el asesinato, homicidio, violación, robo… para buscar testigos o conocidos de algunas de las partes implicadas, desde la víctima al autor".

"También es clave, siempre, plantearse las mismas dudas que pueden tener los investigadores policiales cuando comienzan con las pesquisas. Preguntar hasta a las piedras".

"La experiencia nos dice que en el sitio más insospechado puede aparecer una buena fuente para esclarecer e informar de los hechos".

(*Jorge García Badia es periodista de EL ESPAÑOL, especializado en Sucesos)

7. Cómo se escribe la CRÓNICA ROSA

Por Cristina Rodrigo*

"Lo primero, seriedad y rigor, por más que el personaje protagonista de la crónica represente entretenimiento y muchas veces frivolidad".

"El periodismo llamado del Corazón, Rosa o People no es de segunda división; por tanto, importa lo que se diga".

"Hay que ser muy rigurosos a la hora de publicar información sobre la vida privada de las personas, ya que afecta directamente".

"Una crónica de este tipo ha de ser como una crónica de Nacional o de Internacional: lo que cambia son los personajes y las situaciones".

"El detalle es fundamental. Hay que mirar y ver donde otros no llegan. Ese es el éxito de este tipo de información".

"La crónica rosa permite escribir de manera más ligera y con cierto desenfado. Insisto".

"Hay que fijarse en detalles nimios que cobran relevancia, sin olvidar datos básicos como la edad".

"No estaría mal aprender a leer los labios".

(*Cristina Rodrigo es responsable de Jaleos en EL ESPAÑOL).

8. Cómo se escribe la Crítica de Cine

Por Alberto Luchini*

"Un error muy común es dedicar la mitad del espacio o más a hacer la sinopsis de la trama. Eso no es una crítica, es una ficha con muchas palabras".

"Se valoran referencias cinéfilas y a otras disciplinas, pero sin pretender estar por encima del lector. Citar a un filósofo sufí del siglo XIII que solo conozco yo es onanismo intelectual para lucirme".

"Analizar los apartados técnicos sólo cuando aporten algo. Que una fotografía esté bien enfocada no es noticia, es obligatorio. Lo noticiable, por ejemplo, es que la fotografía va cambiando de iluminación, que juega con la luz natural, que a cada personaje le da un color predominante…".

"Es muy cansino repetir la filmografía de los actores. Lo interesante es la novedad que aporta esa interpretación".

"Lenguaje claro y directo, saber si esa película merece la pena. Nada de lenguaje florido… Ejemplo a seguir: el crítico Luis Martínez".

(*Alberto Luchini es periodista y miembro de la European Film Academy)

9. Cómo se escribe la CRÍTICA GASTRONÓMICA.

Por Alberto Luchini*

"A la hora de enfocar una crítica gastronómica hay que tener presentes diferentes parámetros: Contextualización, Análisis de Platos, Análisis de Espacio, Análisis del Servicio, Análisis de la Bodega y Extras (si los hubiera).

"El orden y el espacio dedicado a cada uno de ellos debe ir en función del proyecto. No es lo mismo hablar de un restaurante gastronómico que de un restaurante a la última moda o de un wine bar".

"Este sería el proceso esquemáticamente para hacer una crítica gastronómica: Contextualización (localización del restaurante y territorialidad, propiedad del restaurante, filosofía y target, si es vanguardia, casa de comidas, fashion, fusión…); Platos (concepto, ejecución, calidad de ingredientes, combinación); Espacio (ubicación, decoración, historia del local), Servicio (clásico, moderno, rancio…, y calidad); Bodega (Cantidad y calidad del stock, variedad de etiquetas, gama de precios, disponibilidad de vino por copas…Cristalería y temperatura)".

(*Alberto Luchini, periodista, es Premio Nacional de Gastronomía)

10. Cómo se escribe el OBITUARIO

Por Juan Carlos Laviana*

"Partamos de Chesterton para entender esto y lo demás. Él decía que el periodismo consiste esencialmente en decir 'Lord Jones ha muerto a gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo'. Un obituario, pues, es contar a los lectores lo que no saben".

"Un obituario ha de mantener un equilibrio muchas veces difícil entre los aspectos positivos y negativos de la vida de una persona. Un obituario ha de ser justo".

"Un obituario ha de recoger los aspectos públicos de la persona, pero no solo. La vida privada adquiere una importancia informativa imprescindible: las veces que estuvo casado, los hijos que tuvo… Se trata de ofrecer una visión lo más completa posible de la persona".

"Como siempre en el periodismo, si se puede ofrecer un dato exclusivo del finado, mejor será".

"La estructura de un obituario no tiene por qué ser cronológica. Es más, debería evitarse. "

"Nunca pueden faltar determinados datos: edad, causa de muerte, fecha y lugar de nacimiento, rasgos esenciales del carácter, el legado que deja, sus principales aportaciones".

"Una pregunta que siempre surge es si debe tenerse presente al escribir un obituario el impacto que puede causar por su contenido a los familiares".

"En definitiva, el obituario es un género híbrido, con conexiones y diferencias con el perfil y la semblanza".

(*Juan Carlos Laviana, periodista, especializado en grandes Obituarios)

El Máster de EL ESPAÑOL dura 11 meses, cuatro en el Campus y 7 en la redacción del diario. Los alumnos coinciden en que hacerlo ha sido su oportunidad para entrar en una redacción. Un buen porcentaje de ellos, en las dos primeras ediciones, consiguieron un contrato al finalizar las Prácticas.

Los 14 alumnos de la tercera edición están ahora realizando su periódico de prácticas, que comenzó en febrero y finaliza el 31 de agosto.

La diversificación geográfica de EL ESPAÑOL permite que algunos de ellos hagan las prácticas en puntos como Castilla y León y Andalucía, tal y como ellos pidieron. La mayoría trabajan en la redacción central de Madrid.