Conforama liquida el ventilador de techo con temporizador y luz: disponible por 29,95 euros

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Las claves Generado con IA Conforama ofrece un ventilador de techo compacto con luz LED y temporizador por 29,95 euros tras un 25% de descuento. El ventilador de la serie Pulga tiene seis aspas de policarbonato, seis velocidades y tres temperaturas de color de luz. Incluye mando a distancia, función de temporizador y modo verano-invierno para su uso durante todo el año. Sus dimensiones reducidas lo hacen ideal para habitaciones pequeñas o con poco espacio disponible.

Aunque quedan muy pocos días para que el verano nos diga adiós, la realidad es que el calor todavía sigue dando de qué hablar, especialmente cuando estamos en casa.

Septiembre puede dejar temperaturas elevadas durante el día y, en muchas zonas, las noches siguen siendo especialmente complicadas para dormir sin recurrir al aire acondicionado.

Para quienes buscan una solución sencilla y económica para refrescar el dormitorio, los ventiladores continúan siendo una alternativa práctica. Y en Conforama hay un modelo que llama especialmente la atención por su precio: cuesta menos de 30 euros.

Ventilador de techo. Conforama.

Se trata del ventilador de techo de la serie Pulga, un modelo compacto que actualmente se puede encontrar en la tienda por 29,95 euros tras un descuento del 25%.

Por sus dimensiones (52 cm x 18 cm), puede resultar especialmente interesante para habitaciones en las que no hay demasiado espacio disponible o en las que se quiere evitar incorporar un aparato voluminoso.

El modelo es de color blanco y cuenta con seis aspas fabricadas en policarbonato. Además de su función de ventilación, incorpora una lámpara LED de 18 W, que permite escoger entre tres temperaturas de color: blanco cálido, blanco natural y blanco frío.

Uno de los aspectos más interesantes del ventilador es que permite elegir entre seis velocidades diferentes. De esta manera, no es necesario mantener siempre la misma intensidad, sino que se puede seleccionar un flujo de aire más suave durante la noche o aumentar la potencia cuando las temperaturas sean más elevadas.

Imagen de un salón con el ventilador. Conforama.

El aparato incorpora, además, un motor DC y se maneja mediante un mando a distancia. Esto resulta especialmente cómodo en el dormitorio, ya que permite modificar la velocidad, encender o apagar el ventilador sin tener que levantarse de la cama.

También dispone de temporizador, con opciones de una, dos o cuatro horas para poder programar su apagado y evitar que permanezca encendido más tiempo del necesario.

Opción verano e invierno

El ventilador también dispone de función verano-invierno, de modo que puede utilizarse durante más meses del año.

Mientras que en verano ayuda a generar sensación de frescor al mover el aire, en invierno permite favorecer la distribución del aire caliente acumulado en la parte superior de la estancia.