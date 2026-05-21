Llega a Jysk el mueble aparador más barato, versátil y elegante de la temporada: está disponible por solo 60 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Jysk ha lanzado el mueble aparador Dokkedal por solo 60 euros, con un diseño moderno y elegante. El mueble destaca por su acabado efecto hormigón y negro, fabricado en MDF y melamina con detalles metálicos. Es versátil y funcional: sirve como aparador, estantería o zapatero, y soporta hasta 40 kilos de peso. Cuenta con certificación FSC 100%, garantizando el uso de materiales procedentes de bosques gestionados de forma responsable.

Convertir tu casa en ese espacio de desconexión, descanso y bienestar que tanto necesitamos después de un largo día de trabajo no es sencillo.

Aunque el confort del hogar depende de muchos factores, gran parte de esa sensación se consigue apostando por muebles funcionales, estéticos y adaptados a los nuevos estilos de vida. Y eso es algo que Jysk conoce perfectamente.

De hecho, la firma danesa especializada en mobiliario y decoración de inspiración nórdica, ha rebajado recientemente una de sus piezas más destacadas. Concretamente estamos hablando del mueble de televisión Dokkedal, una propuesta que destaca por su acabado efecto hormigón y negro.

Mueble tv Dokkedal.

El modelo Dokkedal presenta una estructura fabricada en MDF y melamina con detalles metálicos y tratamiento de pintura en polvo, una combinación que aporta resistencia y elegancia.

Sus dimensiones —120 centímetros de ancho, 46 de alto y 40 de profundidad— permiten acomodar televisores de gran formato sin ocupar un exceso de espacio visual, algo especialmente valorado en viviendas urbanas donde cada metro cuadrado cuenta.

Además, incorpora un estante inferior abierto pensado para colocar consolas, dispositivos multimedia o incluso elementos decorativos.

La firma señala que el mueble soporta una carga máxima de hasta 40 kilos y que se entrega desmontado para facilitar el transporte y el montaje doméstico.

Mueble tv Dokkedal.

Otro de los aspectos más destacados es precisamente su versatilidad. Tal y como han corroborado varios compradores a través de las valoraciones, se trata de un mueble multiusos que puede servir como aparador, así como de estantería o incluso zapatero.

Asimismo, otro elemento relevante es su certificación FSC 100%, que acredita que los materiales de origen forestal empleados proceden de bosques gestionados bajo criterios medioambientales y sociales responsables.

Actualmente, el mueble está disponible por solo 60 euros, frente a su precio habitual de 74,99 euros, posicionándose como una de las opciones más competitivas dentro del segmento de mobiliario auxiliar para salón.