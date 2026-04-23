10 regalos originales para sorprender el Día de la Madre: las mejores ideas y aptas para todos los bolsillos

Las claves

Las claves Generado con IA La selección incluye 10 regalos originales para el Día de la Madre, aptos para todos los bolsillos y pensados tanto para la estética como la funcionalidad. Entre las propuestas destacan el secador Dyson Supersonic Travel, el Gym Pack de Nivea, gafas MAGIC de Alain Afflelou y accesorios como fundas de móvil o sets aromáticos. Regalos elegantes como bolsos de Parfois, bailarinas de Mango y joyas de Singularu ofrecen opciones atemporales y asequibles. Experiencias de bienestar y ocio, como circuitos de spa, promociones de cine o el libro electrónico Woxter Scriba 195, completan la lista para sorprender a las madres.

Cada año, el Día de la Madre plantea el mismo reto: encontrar un regalo que esté a la altura de nuestra madre. Más allá de flores o perfumes recurrentes, el objetivo es dar con el obsequio perfecto, capaz de sorprender y, al mismo tiempo, resulte personal.

Aunque lo cierto es que todos los días deberían ser una oportunidad para agradecer todo lo que hacen por nosotros, cada primer domingo de mayo actúa como recordatorio colectivo de algo mucho más simple y, a la vez, más complejo: dedicar tiempo para pensar en ellas.

Precisamente, desde EL ESPAÑOL hemos querido reunir una selección de regalos que responden a esa idea: propuestas actuales, bien pensadas y con un punto especial, pensadas para madres que valoran tanto la estética como la funcionalidad en su día a día.

Cuidado personal

La belleza se ha convertido en un momento propio, y ahí es donde entran herramientas que marcan la diferencia.

En primer lugar, el reciente lanzamiento de Dyson, el secador Supersonic Travel se posiciona como uno de los regalos más completos: compacto, ligero y con tecnología inteligente que regula la temperatura para evitar daños en el cabello. Con un precio de 299 euros, está pensado tanto para el uso diario como para viajar sin renunciar a resultados profesionales.

Secador de pelo Dyson Supersonic™ Travel.

Asimismo, para aquellos presupuestos más ajustados, el Gym Pack de Nivea se presenta como una alternativa práctica y económica ya que está disponible por alrededor de 14 euros.

Concretamente se trata de un set que reúne básicos de higiene e hidratación en un formato compacto, ideal tanto para el gimnasio como para pequeñas escapadas.

Funcionalidad

Otra de las opciones más populares es un regalo que pueda integrarse de forma natural en el día a día.

En este sentido, las gafas MAGIC de Alain Afflelou destacan por su versatilidad: una misma montura que, mediante clips intercambiables, se adapta a diferentes usos como sol o luz azul, desde solo 29 euros.

Juego de velas perfumadas.

Asimismo, otro de los accesorios que ha ganado protagonismo es la funda de móvil con pulsera de Bluelow, pensada para llevar el teléfono de forma cómoda y segura, liberando las manos sin perder estilo.

Por otro lado, los pequeños detalles para el hogar también cumplen una función clave. Un set aromático de Maisons du Monde —con difusor, vela y fragancia—, disponible desde unos 10,99 euros, permite crear ambientes acogedores y aportar bienestar al espacio cotidiano.

Elegancia

En tercer lugar, si estamos buscando un regalo elegante, pero a la vez funcional para el día a día, el bolso efecto rafia de Parfois se presenta como una opción versátil y ligera, ideal para el día a día, con un precio de 29,99 euros.

Su acabado en efecto rafia aporta un aire versátil y atemporal, adecuado para acertar independientemente del estilo, adaptándose con facilidad tanto a gustos más informales como a otros más cuidados.

Regalos para el Día de la Madre.

En la misma línea, las bailarinas trenzadas de Mango —disponibles por 39,99 euros— combinan comodidad y estilo, convirtiéndose en un básico de armario para todo tipo de mujeres.

Otro de los regalos que nunca falla son las joyas. Firmas como Singularu ofrecen piezas delicadas, económicas y atemporales con detalles de lo más especiales pensados para el Día de la Madre.

Placer

Otro de los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de pensar en el obsequio perfecto es que regalar también es invitar a parar y disfrutar.

Experiencias como las de Hammam Al Ándalus Madrid ofrecen distintas ideas para el Día de la Madre que combinan circuito de aguas, masajes y rituales de cuidado, pensadas tanto para disfrutar en solitario como para compartir.

Imagen de un spa. Cedida.

Asimismo, también hay opciones más cotidianas que permiten disfrutar de tiempo de calidad sin grandes complicaciones. Es el caso de la iniciativa de Clarel, que con motivo del Día de la Madre propone un plan sencillo pero efectivo: un 2x1 en entradas de cine por compras iguales o superiores a 25 euros realizadas entre el 22 de abril y el 5 de mayo, tanto en tienda física como online.

La promoción, válida en salas como Yelmo Cines, Cinesa, Ocine o Kinépolis, convierte una compra habitual en una oportunidad para compartir un momento especial.

Tecnología

La tecnología también tiene su espacio en esta selección para sorprender a todas las madres, y más aún cuando se orienta al ocio.

Un ejemplo de lo más especial puede ser un libro electrónico, como el Woxter Scriba 195, disponible en Media Mark por solo 59 euros.

Woxter Scriba 195.

Cuenta con pantalla de 6 pulgadas, 4 GB de almacenamiento y tecnología de tinta electrónica, lo que permite leer durante horas sin fatiga visual.

Además, su diseño ligero y fácil de transportar lo convierte en un aliado perfecto para quienes disfrutan de la lectura en cualquier momento y lugar.