Este miércoles, 25 de marzo, llega a Aldi la heladera más barata y especial: tiene hasta 10 funciones diferentes

Las claves nuevo Generado con IA Aldi lanza el 25 de marzo una heladera multifunción con 10 programas preestablecidos para preparar helados, sorbetes y postres congelados. El electrodoméstico tiene una potencia de 800 W, incluye tres recipientes individuales de 500 ml con tapas y cuchilla ajustable para controlar la textura. La heladera cuesta 99,99 euros y está disponible en promoción solo del 25 al 27 de marzo, con disponibilidad limitada según la tienda. Cuenta con función de autolimpieza y accesorios aptos para lavavajillas, facilitando su uso y mantenimiento en el hogar.

El verano está a la vuelta de la esquina, y con él uno de los productos más consumidos durante la temporada calurosa: el helado.

Pensando en ello, Aldi ha incorporado a su oferta la heladera multifunción, un electrodoméstico diseñado para quienes desean preparar helados, sorbetes y postres congelados de manera casera, práctica y económica.

Este producto se encuentra disponible desde el 25 de marzo de 2026 en las tiendas físicas de la cadena alemana, con un precio de 99,99 euros, dentro de la promoción de artículos de bazar por tiempo limitado, aunque la disponibilidad puede variar según la región.

Heladera multifunción.

La heladera ofrece una potencia de 800 W que permite batir y mezclar los ingredientes de forma eficiente.

Dispone, además, 10 programas preestablecidos, adaptados a distintos tipos de helados y postres congelados, lo que facilita la preparación incluso para quienes no tienen experiencia previa en la cocina.

Asimismo, incluye tres recipientes individuales de 500 ml con tapas, permitiendo preparar varias recetas a la vez o porciones separadas, y su cuchilla ajustable permite controlar la textura de la mezcla según el gusto del usuario.

Además, cuenta con función de autolimpieza y accesorios aptos para lavavajillas, lo que simplifica el mantenimiento y hace que el uso del aparato sea cómodo y práctico.

Heladera multifunción.

Este electrodoméstico está pensado principalmente para familias y aficionados a la cocina que buscan la posibilidad de crear helados caseros con ingredientes frescos y personalizados.

Gracias a los diferentes programas y opciones de textura, se pueden experimentar combinaciones de sabores, sorbetes de frutas y yogures congelados, ofreciendo un producto final que puede adaptarse a los gustos de cada persona.

La facilidad de limpieza y los accesorios desmontables son otros de los atributos que refuerzan su practicidad, convirtiéndola en un aparato accesible y funcional para el hogar.

En cuanto a su precio y disponibilidad, tal y como se ha mencionado anteriormente, la heladera cuesta 99,99 euros.

Eso sí, la oferta es válida del 25 al 27 de marzo de 2026, aunque su disponibilidad puede variar según la tienda, por lo que es recomendable actuar con rapidez si se quiere aprovechar la promoción.