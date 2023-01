Carrefour arrasa con su nuevo set de tres cuencos de plástico duro: disponible por 12,99 euros

El desayuno es la comida en la que, sin duda, los españoles no podemos dejar de lado, y como no, no puede faltar una vajilla acorde para ello. No es lo mismo madrugar y tomar los cereales en un bol viejo y anticuado que en un plato moderno y actual, como es el caso. Si hace poco Carrefour nos sorprendía con la cama nido y con el nuevo colchón, esta vez repite ocasión con el set de 3 cuencos, disponibles por tan solo 12,99 euros.

El set de tazones está compuesto por 3 bols de 0,75 litros en diferentes colores: azul, azul verdoso y rosa. Además, de que están certificados para entrar en contacto con alimentos, se pueden lavar en el lavavajillas sin que se deformen, así como meterlos en el microondas de nuestra cocina.

Lo mejor de todo es que, aunque en la descripción pone que son para el desayuno, se pueden usar para todo tipo de alimentos ya sea picoteo, como platos de cuchara.

Set cuencos.

Si te has decidido por comprarlos, acuérdate que este producto es exclusivo online ya que lo ofrece la cadena Activotex. La verdad que se trata de todo un chollo, así que no te relajes y hazte con uno para poder disfrutar de todo tipo de aperitivos, sopas e incluso cereales.

