Alcampo tira la casa por la ventana con sus fundas de cojín con estampado: cuesta 3,99 euros

Una casa no es hogar hasta que no tiene el toque personal; y que mejor manera de dar aportar esa personalidad que con unos cojines con estampado. La verdad es que la cadena española no deja de superarse cada día. Si hace poco ya lo hacía con la plancha de asar y con los nuevos albornoces, esta semana vuelve a debutar con el nuevo cojín con estampado, disponible por tan solo 3,99 euros.

Elegir los cojines acorde con la decoración de la casa puede resultar muy complicado. Siempre se exige que sean modernos, combinables y, como no, asequibles. El nuevo cojín que ofrece Alcampo lo tiene todo, es realmente un chollo.

Además de que es muy estiloso y está fabricado con los mejores materiales, es muy barato: se puede comprar por menos de 4 euros. Además, tiene unas medidas de 38 x 38 centímetros, perfecto para todo tipo de mobiliario, estilo y ambiente.

Cojín.

Si eres de los que disfruta cambiando la decoración de casa cada cierto tiempo, Alcampo lo pone fácil. Gracias a sus precios increíbles hacer un "lavado de cara" a tu salón, dormitorio o incluso baño resultará mucho más sencillo y económico.

La verdad es que la funda de cojín con estampado está volando de todas las tiendas de Alcampo, así que esta es tu oportunidad para hacerte con una de ellos y dar un toque de luz diferente a cualquier rincón de la casa.

