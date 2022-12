El bombazo de Alcampo: la nueva selección de copas de vino de primera calidad por tan solo 1 euro

Se acercan estas fechas tan señaladas en las que las reuniones tanto familiares como de empresa marcan el protagonismo. Si aún no has comprado la vajilla perfecta para sorprender a tu círculo más cercano, tienes que pasarte por Alcampo a por la copa de vino por tan solo 1 euro. Por ejemplo, una de sus últimas novedades es la vajilla con diseños navideños que no se rompe ni se mancha. Además, es combinable con su nuevo mantel navideño que no podrás dejar pasar.

La pieza de vidrio transparente tiene una capacidad de 59 centilitros para poder brindar por aquellos deseos a cumplir en el 2023. Así que ve pensando los tuyos, mejor tarde que nunca.

Que se rompa la copa de vidrio en medio de las uvas, o incluso de unos bailoteos ya no será un suplicio ya que su increíble precio permite comprar tantas unidades como uno desee para poder tener de recambio, de por si acaso o incluso de decoración.

Copa de vidrio.

Además, su diseño sobrio y sencillo combinará a la perfección con cualquier decoración navideña o incluso veraniega. Es, sin duda, una pieza muy elegante con la que podrás sorprender a tus invitados cuando hagas las cenas y comidas de Navidad.

