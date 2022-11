La fiebre por la vajilla de Navidad de Alcampo que no se mancha ni se moja: 10 platos por 2,25 euros

Si aún no has comprado la vajilla perfecta para sorprender a tus amigos o familiares en las cenas de Navidad, tienes que pasarte por Alcampo. En su catálogo, este supermercado debuta por tener los mejores artículos de menaje y de decoración del hogar. Por ejemplo, su última novedad es una nueva vajilla con diseños navideños que no se rompe ni se mancha. Además, es combinable con su nuevo mantel navideño que no podrás dejar pasar.

La nueva vajilla de Alcampo para Navidad es desechable. Está fabricada con cartón, un material de alta calidad que no se mancha ni se rompe. Como son de usar y tirar no perderás tiempo en lavarla. Se puede comprar el pack entero donde vienen 10 unidades, de forma presencial o de forma online en tu tienda más cercana por el módico precio de 2,25 euros.

Su diseño es muy original: los platos tienen un fondo de color dorado y un estampado de copos de nieve blancos. Es, sin duda, muy elegante y bonita con la que podrás sorprender a tus invitados cuando hagas cenas de Navidad en tu casa. Alcampo también vende la misma vajilla en otros modelos y colores diferentes para que puedas elegir la que más te guste.

Set de 10 platos

Muchos consumidores ya han elegido al supermercado Alcampo como su tienda de confianza para decorar su hogar. De hecho, ya vende árboles de Navidad, belenes y todo tipo de guirnaldas y figuras decorativas navideñas a precios arrolladores. Con estos artículos serás la envidia de tu vecindario.

