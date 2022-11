El nuevo cortavientos de Decathlon que recomiendan 311 clientes: cuesta 34,99 euros

Abrigos, chaquetas, parkas impermeables... son los artículos imprescindibles de invierno que ya vende la cadena deportiva Decathlon. Son ideales tanto para hacer deporte al aire libre como para llevar en el día a día. Su última novedad es un nuevo cortavientos para hombre que no se moja y con el que nunca pasarás frío.

Los diseñadores de Decathlon han diseñado cortavientos de softshell con el que podrás hacer deporte al aire libre: viene bien para hacer rutas por la montaña o para navegar con tiempo fresco. Ofrece una alta protección el frío y las lloviznas ligeras. Además, para la gran calidad que tiene, se vende a un precio arrollador: cuesta 34,99 euros porque está rebajada un 41%.

La chaqueta está fabricada con tejido perlante se lleva sola o bajo una chaqueta impermeable. Cuenta con una capucha modulable que se guarda en el propio abrigo cuando no la queramos usar y así no ocupa espacio. Además, se ajusta correctamente a tu cuerpo porque se cierra herméticamente para que no entre el aire frío.

Cortavientos

Además de todo eso, tiene bolsillos que se cierran con cremalleras para que guardes tus objetos personales más importantes. Un total de 311 consumidores que ya han comprado este producto lo recomiendan sin dudarlo: lo han otorgado 4,64 estrellas sobre 5. De hecho, algunos comentarios han sido: "Cortavientos muy recomendable"o "Buena compra y abriga bastante..."

También te puede interesar...

-La fiebre por la nueva estantería de Aldi que compite con las de Ikea: sólo cuesta 9,99 euros

-El bombazo del escritorio de Carrefour: con cajonera, multiposición y por 89 euros

-El furor del verano en Aldi: vestidos y monos de distintos colores, tallas y estampados por 6,99 euros

Sigue los temas que te interesan