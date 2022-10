La locura por el edredón de Carrefour: es reversible y se vende en varios modelos por 34,82 euros

No hay nada como dormir en tu cama abrazado a un buen edredón calentito para no pasar frío por las noches este invierno. El supermercado Carrefour lo sabe y, por eso, ha sacado su edredón de microfibra que podrás poner en cualquier colchón. Pero, para mantenerse bien abrigado durante todo el día no nos podemos olvidar de comprar las nuevas chaquetas con borreguito de Aldi o los nuevos forros polares de Decathlon que te podrás poner en cualquier ocasión.

El nuevo edredón de Carrefour está fabricado con poliéster, un material de gran calidad que, acompañado por una capa de microfibra hueca con fibras de silicona, proporciona comodidad mientras descansas. Es ideal para llevar a cualquier parte, incluso si vas a dormir en una tienda de campaña. Tiene unas dimensiones de 140 x200 cm, el tamaño perfecto para poner en camas grandes.

Este producto está disponible en muchos modelos y colores: naranja, negro, verde y azul. Y, aunque todos tienen precios similares, el más barato se vende en color azul oscuro con un interior decorado en color beige (que puedes poner de forma reversible). Este modelo solo cuesta 34,82 euros.

Edredón de microfibra

Este artículo es imprescindible en tu hogar y tiene una larga durabilidad y gran resistencia. De hecho, si lo cuidas correctamente y no lo estropeas mientras lo lavas, te puede durar varios años y así, no tendrás que comprar uno nuevo en poco tiempo.

