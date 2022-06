El mejor y más barato aire acondicionado que puedes comprar este verano, según la OCU

La ola de calor ya es un hecho. Mucha gente en España tiene problemas para dormir y para hacer su vida diaria debido a las altas temperaturas que están marcando el inicio del verano. Por eso, cualquier ayuda refrescante es muy necesaria. Hay quienes ya están mirando en los catálogos de las tiendas aparatos de aire acondicionado para estar lo más a gusto posible en su casa y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho una comparación entre varios que se venden en el mercado para seleccionar el mejor y más barato. Lo mismo ha hecho con otros productos indispensables para esta época del año analizando las cremas solares del mercado o los dos peores helados del mercado.

Los aires acondicionados no son precisamente baratos. Por eso, este análisis es muy importante porque hay algunos que cuentan con buena calidad y no tienen un precio muy abusivo. Los expertos de la OCU señalan que los aspectos y características en las que debemos fijarnos a la hora de comprar este producto recaen en su potencia, su clase energética, el tipo de gas refrigerante y si tiene o no control remoto.

Hay muchas marcas en el mercado que apuestan por ofrecer la mejor versión de este producto. Y, aunque Mitsubishi y Fujitsu son las más conocidas, el organismo ha elegido el aparato de la marca Panasonic Kit-Fz25-Wke como el mejor y más barato. Tiene buena calidad porque cuenta con 60 puntos sobre 100 y cuenta con una potencia de 2,50 kw en refrigeración. Se puede encontrar por el módico precio de 418,50 euros en diferentes tiendas.

Aire acondicionado de marca Panasonic.

Ha recibido muy buenas puntuaciones en la mayoría de aspectos que los expertos han analizado. Por ejemplo, cuenta con tres estrellas sobre cinco en su eficiencia en refrigeración y en calefacción, por lo que también se puede usar en verano. Por otro lado, destaca porque no hace casi ruido cuando está en pleno funcionamiento y es muy fácil de usar. Sin duda, este dispositivo aporta comodidad y confort a tu casa y, sobre todo, es una buena apuesta de compra para sobrevivir a las altas temperaturas.

