Los dos peores helados del supermercado, según la OCU: son dos de los más populares

Este 2022, el refrán de Hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo parece que no se cumple. El calor y las temperaturas veraniegas, propias de los meses de julio y agosto, arrasan España y no hay nada mejor para combatirlas que un buen helado. Por ello, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en su afán de informar a los consumidores sobre los productos que se compran, usan o comen, ha querido realizar un análisis de los helados de los supermercados para desvelar la calidad de cada uno ellos.

Todos ellos han sido calificados con el sistema Nutri Score, validado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), en el cual se valora a los productos alimentarios en función de calidad. Así, los que obtienen la calificación A, serían los mejores, mientras que los que son valorados con la E, serían los menos beneficiosos para la salud humana. Entremedias, las letras B, C y D indicarían una calidad intermedia.

Pero volviendo a los helados, de los 50 que ha analizado la OCU, dos han salido bastante mal parados al obtener la E de Nutri Score. Es decir, son los peores de los supermercados y comerlos podría traer consecuencias negativas para nuestro organismo. Lo barato puede salir caro. Y, de hecho, aquí no se entiende de marcas, porque en ambos casos participan firmas muy consolidadas como Oreo, Milka o Kinder.

La caja de Nestlé Oreo Stick de Sándwich, uno de los peores helados del mercado. OCU

Por un lado, el penúltimo de la lista de calidad elaborada por Consumo son los helados Nestlé Oreo Stick de Sándwich, cuya caja de 204 gramos y cuatro unidades, se puede considerar como una bomba nutricional. Estos helados cuentan con 13 gramos de grasas saturadas por cada 10 gramos o 31 gramos de azúcar en esa misma unidad.

Por otro lado, y no mejor parado, según la OCU, ha quedado el Kinder Bueno Ice Cream Bar. Porque de bueno tiene poco al haber obtenido otra E en Nutri Score. En este caso se trata de un “helado de leche” y, quizá, sea la diferencia más reseñable del producto, ya que también tiene 31 gramos de azúcar cada 100 gramos. Las grasas saturadas, eso sí, en este caso ascienden hasta los 15 gramos por cada 100, lo que hace que este producto de supermercado sea el peor helado, según Consumo.

La caja de Kinder Bueno Ice Cream Bar, el pero helado para la OCU. OCU

