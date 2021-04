3 de 12

La OCU otorga una puntuación de 56 puntos sobre 100 en la lista de los detergentes analizados al "Ecover All in one".

Con una puntuación de cinco estrellas (sobre cinco) en su función de etiquetado e impacto ambiental, fácilmente separable del envase de plástico para el reciclaje.

Con 65 dosis anunciadas a 0,24 euros cada una.

Desde 15 euros, siendo el producto más caro del análisis.