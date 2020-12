Los 7 mejores y peores limpiadores de marca blanca para baños según la OCU: los hay por 0,80€

Ha llegado el invierno, el tiempo de estar en casa –todavía más– y de tenerlo todo como los chorros del oro. Por eso, es muy importante saber cuál es el mejor y el peor limpiador para el baño. Y, sobre todo, cuál es el más barato. Por eso, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha analizado 14 productos y ha hecho una clasificación con los más recomendables. Entre ellos, muchos de marca blanca (Mercadona Bosque Verde, Carrefour, Aldi, Lidl…).

Para hacer el análisis, la OCU ha tenido en cuenta varios criterios: su eficacia (limpieza en superficies horizontales y verticales, antical, razas y agresividad para los materiales); irritación y alergia; su impacto medioambiental; y su etiquetado.

En EL ESPAÑOL hemos recopilado los de marca blanca con su correspondiente precio y sus mejores y peores prestaciones. Estos son los siete que puedes encontrar en el supermercado a un precio reducido y con muy buenos resultados. Seguimos así la serie desvelando cuáles son los mejores productos: detergente para lavavajillas, batidoras, rollos de papel higiénico, planchas, microondas, vinos, hornos, neveras... Y también los peores: detergentes para lavavajillas o pastas blanqueadoras de dientes.

W5 (Lidl) spray antical

La OCU ha elegido como mejor limpiador de baño de marca blanca el de Lidl: W5 spray antical. Le da una puntuación de 76 sobre 100 y lo categoriza como el ‘mejor del análisis’, incluso por encima de los más famosos: Tenn, KH-7… Su precio, además, es bastante asequible: 1,49 euros.

En el análisis, la Organización de Consumidores le da cinco estrellas a la hora de limpiar superficies horizontales y verticales, así como trazas. No es muy agresivo con los materiales y su eficacia antical es razonablemente buena (cuatro estrellas sobre cinco). La peor nota la recibe en cuanto a irritación y alergia. No recomendable, por tanto, para personas con una piel sensible.

Limpiador de baño W5 spray antical de Lidl.

Eroski gel de baños

La OCU le da el segundo puesto al gel de baños de marca blanca de la cadena Eroski. Recibe menos puntuación que al anterior (65 sobre 100), pero lo incluye dentro de su categoría ‘compra maestra’. Lo hace por su precio (1,49 euros) y por su buena calidad.

Este gel de baño es bastante recomendable para limpiar todo tipo de superficies, incluso para acabar con las trazas sin dañar el material. Recibe, además, mejor puntuación que el anterior en cuanto a las posibles causas adversas de su uso (irritación y alergia). ¿Lo peor? Su alto impacto medioambiental y su eficacia antical.

Limpiador de baños de Eroski.

Bosque verde (Mercadona) limpieza de vinagre

La OCU incluía a los dos primeros de esta clasificación entre los limpiadores de baño de buena calidad. Este tercero, el de la marca blanca de Mercadona (Bosque Verde), sin embargo, entra dentro de los de calidad media. Es decir, es peor. Por eso recibe una puntuación de 61 sobre 100. Eso sí, este vinagre de limpieza concentrado tiene sus cosas buenas. Por ejemplo, el precio: cuesta tan solo 0,80 euros, el más barato de todos los que aparecen en la clasificación.

En cuanto al análisis, es bastante menos eficaz a la hora de limpiar que los dos anteriores –sobre todo, en superficies verticales–, la eficacia antical es razonablemente buena y también las trazas. No daña, además, los materiales. Sí es mejor que los anteriores en cuanto a su impacto medioambiental (muy bajo) y también en cuanto a la irritación y alergia (recibe una puntuación de cinco estrellas sobre cinco).

Limpiador de baños Bosque Verde (Mercadona).

Carrefour power Gel

La OCU le da una puntuación de 58 sobre 100 y lo incluye dentro de sus productos de ‘calidad media’. No obstante, es una compra ventajosa para la Organización de Consumidores. Cuesta, de hecho, tan solo 1,30 euros este limpiador de baños de marca blanca de Carrefour (power gel).

Hay, de hecho, algunos apartados en los que este limpiador de baño sale mejor parado que el anterior, el de Bosque Verde de Mercadona. Por ejemplo, es bastante más eficaz a la hora de limpiar cualquier tipo de superficies (vertical u horizontal) y no es agresivo con los materiales. Eso sí, su eficacia antical es menor, sus probabilidades de causar irritación y alergia son mayores (tres estrellas sobre cinco) y su impacto medioambiental es notable.

Limpiador de baños de marca blanca Carrefour.

Bosque verde (Mercadona) gel de baños

Es el segundo producto de Bosque Verde, la marca blanca de Mercadona, que aparece en esta clasificación. Y este gel de baños recibe menos puntuación que el anterior (53 sobre 100). Es, además, más caro que el anterior: 1,30 euros.

Su eficacia, eso sí, está probada como sobresaliente tanto en superficies verticales como en horizontales. Y también recibe buena nota en cuanto a su poca agresividad con los materiales, o las trazas. No así con su eficacia antical (dos estrellas sobre cinco). Aprueba en irritración y alergias y tiene un impacto mediambiental más alto.

Gel limpiador de baños de Bosque Verde (Mercadona).

Unamat (Aldi) gel limpiador baño

El producto para limpiar baños de Aldi de marca blanca (Unamat) es el penúltimo en la clasificación. Recibe una puntuación de 51 sobre 100. Es decir, aprueba pero por muy poco. Cuesta 1,19 euros. Pero esto no quiere decir que todas sus características sean malas.

Este producto de Aldi aprueba en cuanto a eficacia limpiadora (cinco estrellas en limpieza horizontal y vertical de superficies) y en agresividad con los materiales. Eso sí, suspende en eficacia antical, aprueba raspado en la categoría de irritación y alergias, y su impacto mediambiental es muy alto.

Limpiador de baños Unamat (Aldi).

El Corte inglés gel limpiador de baño

Es el peor limpiador de baño de marca blanca. De hecho, suspende en el análisis de la OCU con una puntuación de 45 sobre 100. Cuesta 1,37 euros. No obstante, no se preocupen, pueden comprarlo y conseguir resultados aceptables si, por lo que fuera, El Corte Inglés es el supermercado que más a mano tienen de su casa y, además, les gusta su marca blanca.

En cuanto a eficacia, está probado que limpia bien las superficies horizontales y verticales y que además no es agresivo para los materiales. Es, además, razonablemente bueno en cuanto a causar irritación o alergias. Suspende, eso sí, en cuanto al impacto mediambiental y a la eficacia antical.