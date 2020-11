1 de 12

La OCU aúpa al primer puesto de su clasificación el detergente para lavavajillas Fairy Platinum Plus all in one limón. Le da una puntuación de 69 sobre 100 y tiene un coste de 9,99 euros y contiene 37 dosis en caápsulas. Es muy eficaz para eliminar todo tipo de restos y da brillo, aunque con algún problema de moteado. ¿Lo peor? Su elevado impacto ambiental.