Esta lavadora de Bosch "es asequible aunque no barata", explican los expertos de la OCU. Su precio de 483 euros y su calificación de 72 sobre 100, quizá, no estén correspondidos. Lo mejor: sus "excelentes resultados para eliminar manchas de las ropa". Lo peor: no "llega a ser buena en el aclarado". En este caso, cuenta con una carga de 9 kilos de ropa y funciona a 1.200 revoluciones por minuto.