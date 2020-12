El 'boom' del jersey de Navidad del Lidl, agotado 'online' en un día: por 10€, lo encontrarás aquí

Lidl, de un tiempo a esta parte, agota todo lo que pone a la venta. Ocurrió, ya saben, con sus zapatillas de colores. Sucedió, cómo no, con su robot de cocina, el Monsieur Cuisine, de vuelta el pasado Black Friday por 359 euros. Y repitió, sin que se lo esperara, vendiendo todos sus vestido de fiesta para Nochevieja por apenas 12 euros. Pero ahí no ha acabado la cosa. Esta semana, puso a la venta sus jerseys navideños con renos, árboles, etc. Pues bien, ha vendido todos los de mujer en su página web en tan solo 24 horas.

No es de extrañar. El jersey navideño del Lidl lo tiene todo para triunfar en cualquier cena –con independencia del número de comensales–. Es gris, con un muñeco de nieve, algunos copos y letras bordadas en oro: ‘Let it snow’. Pero eso, en fin, no dista mucho en características con el que venden otras tiendas: Mango, Zara, Lefties… No, lo que de verdad es diferente es que se ilumina y hasta permite escuchar villancicos. Y por tan solo 9,99 euros.

Con estas virtudes, no ha tardado en agotarse en la página web de la cadena de supermercados alemana. Eso sí, todavía puede comprarse en los establecimientos físicos de Lidl al mismo precio. Es decir, si se ha quedado con las ganas de ponerse uno para la cena de Nochevieja, vaya a las tiendas y búsquelo. Posiblemente, lo encuentre. O no…

Jersey Lidl.

Lo que sí puede adquirir todavía online son los vestidos de punto de mujer, con renos, muñecos de nieve y dibujos navideños por 11,99 euros. Y, obviamente, este también lo podrá adquirir en cualquier tienda del supermercado alemán.

Puede, incluso, tratar de ir acompañada por su pareja. Lidl también ha incluido en su catálogo navideño de este año varios jerseys para hombre: con caras de papa noel, duendes, muñecos de nieve… Cuestan 9,99 euros y se pueden comprar tanto en online como en tiendas físicas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lidl España (@lidlespana)

Además, Lidl también ofrece la posibilidad de ir a juego con su hijo. La cadena alemana ha sacado una versión para niños por seis euros. Es azul, incluye una leyenda (Santa Saurus) y lleva dibujado un dinosaurio con un gorro de papa noel. O, si lo quiere con luces, puede comprarle a su retoño uno por 7,99 euros. O para su hija, en color rosa, con un pingüino y música.

En definitiva, sí, se ha acabado el jersey de mujer de Lidl, pero tiene una amplia variedad para disfrazarse –perdón, para vestirse– estas Navidades. Suerte, eso sí, porque se acaban. Y rápido.