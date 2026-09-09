Un analista de mercados avisa: “El petróleo no tiene ningún freno para llegar hasta los 107 dólares”

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Las claves Generado con IA El analista Eduardo Bolinches advierte que el precio del petróleo Brent podría alcanzar los 107 dólares por barril tras superar la barrera de los 100 dólares. Bolinches recomienda invertir en petróleo a través de ETFs, destacando el fondo USO como una opción sencilla para los inversores no profesionales. El experto señala que la reciente ruptura de la resistencia en los 95 dólares ha impulsado una tendencia alcista sin frenos visibles hasta los 107 dólares. También se menciona el posible impacto de nuevas subidas de tipos de interés por parte del BCE y la Reserva Federal en la inflación y el Euríbor.

El precio del barril de petróleo Brent, el de referencia en Europa, “puede llegar a los 107 dólares por barril”. Así lo ha pronosticado el analista de mercados Eduardo Bolinches en el programa ‘Valor Añadido’ de Invertia TV.

Recordemos que el barril Brent ya ha alcanzado la cota de los 100 dólares. Una situación que no sólo se traslada al precio de la gasolina o el diésel, sino que acaba afectando a multitud de materias primas.

La pregunta es: ¿hay oportunidades de invertir en el petróleo? Y la respuesta es que sí. En concreto, y tal y como afirmó Bolinches en el programa, “la forma más sencilla de hacerlo es a través de ETFs”.

Complejidad

Eduardo Bolinches asimismo recordó que el petróleo es una materia prima “que hay que atacarla a través del mundo de los futuros, y es algo complejo si no eres profesional o ducho en la temática”.

El analista hizo hincapié en que, desde un punto de vista técnico, “se ha roto una resistencia bastante importante, en torno a los 95 dólares barril, iniciando una reacción alcista hasta los 100 dólares”.

Y remarcó que, “aparentemente, no tiene ningún freno hasta llegar a los 107 dólares”. ¿Qué ETF recomendó el analista? Uno con las siglas USO.

Más allá de la subida del precio del barril de petróleo y su traslación a los precios de otras materias primas, Eduardo Bolinches también hizo mención a otros elementos a tener en cuenta como la subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) y su impacto directo en el Euríbor y las hipotecas.

“La gran duda de los tipos de interés es qué va a pasar antes de diciembre. Pues nos va a caer otra subida de tipos si la inflación sigue fuera de la senda del 2%”, indicó el experto.

Sin olvidar que la próxima semana es “altamente probable” que la Reserva Federal de Estados Unidos (EEUU) suba también tipos.