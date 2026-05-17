Confirmado: este es el vino de La Rioja que ha conseguido la etiqueta de ‘reserva selección especial’

Las claves

Las claves Generado con IA Viña Alberdi 2021 de La Rioja Alta ha obtenido por primera vez la etiqueta de 'reserva selección especial'. Esta distinción reconoce la extraordinaria calidad y potencial de envejecimiento de la añada 2021, considerada una de las mejores de las últimas décadas en Rioja. El vino está elaborado con uvas 100% tempranillo vendimiadas a mano y criado durante dos años en barricas de roble americano. Destaca por su intensidad aromática, equilibrio en boca y gran versatilidad para maridar con arroces, pastas, carnes y pescados suaves.

Como momento histórico. Así han definido en La Rioja Alta el lanzamiento de Viña Alberdi 2021. Y todo porque han puesto por vez primera en el devenir de esta marca la etiqueta de ‘reserva selección especial’. ¿Por qué?

Porque es un reflejo “de su extraordinaria calidad y potencial de envejecimiento”, apuntan desde la bodega riojana. Y logra la categoría de reserva “gracias a su excepcional capacidad de guarda”.

Y es que la añada de 2021, sin duda, es una de las mejores de las últimas décadas en Rioja. Las condiciones climáticas, ideales durante toda la campaña, permitieron una maduración “lenta y equilibrada”. ¿Resultado? “Uvas de calidad excepcional”.

Selección especial

Si echamos la vista atrás, solo en los 136 años de historia de la bodega fundada en 1890 se otorgó la calificación ‘selección especial’ en nueve ocasiones: el Gran Reserva 890, la obtuvo en 2001 y 2005; el Gran Reserva 904, en 2015; Viña Ardanza, en 1964, 1973, 2001 y 2010; y Viña Alberdi, en 2001 y 2021.

De todos ellos, solo Viña Ardanza (1964, 1973 y 2001), y Viña Alberdi (2021) han alcanzado la calificación ‘selección especial reserva’.

“Viña Alberdi siempre ha cumplido con los requisitos de tiempo de envejecimiento tanto en barrica como en botella exigidos por el Consejo Regulador para ser un reserva”, apuntan desde la bodega.

Y añaden: “Sin embargo, dentro de nuestra gama siempre lo hemos considerado un crianza por sus diferencias con el resto de nuestras marcas, todas ellas de largas crianzas y longevidad”.

Este vino ha sido elaborado con uvas 100% tempranillo procedentes de sus propios viñedos en las localidades de Rodezno y Labastida. Las uvas fueron vendimiadas a mano y sometidas a fermentación alcohólica y maloláctica de forma natural.

La crianza fue en barricas de roble americano (dos años) elaboradas en la propia tonelería de la bodega. Y las trasiegas (cuatro) siguieron la tradición manual.

En la nota de cata, destaca su intensidad aromática con notas de fruta roja madura que se integran con matices balsámicos y especiados.

En boca es amplio y envolvente, con una entrada fresca y equilibrada, y un retrogusto complejo. Respecto al maridaje, posee una gran versatilidad gastronómica (arroces, pastas, cremas, carnes y pescados suaves a la plancha).