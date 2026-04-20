Confirmado: las empresas están obligadas a compensarte con dinero o días libres si te hacen trabajar durante tus vacaciones

Las claves

Las claves Generado con IA Las empresas están obligadas a compensar con dinero o días libres si te hacen trabajar durante tus vacaciones. El derecho al descanso anual y la desconexión digital están protegidos por la ley española, según el Estatuto de los Trabajadores y la LOPDGDD. El tiempo trabajado durante las vacaciones se considera automáticamente horas extraordinarias y debe compensarse. Las empresas que obligan a empleados a trabajar en vacaciones pueden recibir multas de entre 751 y 7.500 euros.

Estás tumbado en la playa, con el móvil en silencio, y tu única preocupación es saber a qué hora ir a comer.

De repente, la pantalla se ilumina con un mensaje de tu jefe: "Perdona que te moleste en vacaciones, ¿puedes conectarte un momento para arreglar ese informe urgente?".

Esta escena, que lamentablemente muchos han normalizado, no es solo una molestia: tiene implicaciones legales directas. Las vacaciones son sagradas y, si tu empresa te obliga a interrumpirlas, la ley española establece consecuencias muy claras a tu favor.

El escudo legal de tu descanso

En España, el derecho al descanso anual es totalmente irrenunciable, tal y como ampara el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores (ET).

A esto se le suma un blindaje moderno: el derecho a la desconexión digital (artículo 88 de la LOPDGDD y art. 20 bis del ET).

Esta normativa, desconocida por muchos, te otorga el poder absoluto de ignorar correos o mensajes laborales durante tus vacaciones sin sufrir represalias.

Sin embargo, ¿qué ocurre si la presión es tan fuerte que terminas cediendo, encendiendo el ordenador y dedicando horas a solucionar el problema?

Horas extra: el pago por tu tiempo

En el instante en que realizas tareas laborales por orden de tu superior, ese tiempo deja de ser descanso para convertirse en tiempo de trabajo efectivo. Al suceder fuera de tu calendario ordinario, se clasifica automáticamente como horas extraordinarias.

Aquí entra en juego el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a la empresa a compensar este esfuerzo. ¿Cómo se recupera? Existen dos vías legales:

Con días u horas libres: Es la regla general por defecto. Si tu convenio colectivo o contrato no especifica otra cosa, el tiempo trabajado debe compensarse con descanso retribuido equivalente dentro de los cuatro meses siguientes.

Con dinero en la nómina: Si tu convenio establece que se pagan, el valor económico de esa hora extraordinaria jamás podrá ser inferior al de tu hora ordinaria. De hecho, numerosos sectores exigen recargos importantes por trabajar en periodos vacacionales.

Las compañías que vulneran el tiempo de descanso se exponen a sanciones severas. La LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social) tipifica estas acciones como infracciones graves, con multas impuestas por la Inspección de Trabajo que van desde los 751 hasta los 7.500 euros.

Si te encuentras en esta situación y quieres reclamar tu tiempo o dinero, la clave es probarlo. Guarda siempre los correos electrónicos, haz capturas de los mensajes de WhatsApp (donde se vea fecha y hora de la exigencia laboral) y conserva los registros de conexión a las plataformas de la empresa.

Tu tiempo libre te pertenece y la desconexión no es un favor, es un derecho. Si te exigen trabajar, tu descanso interrumpido tiene un precio que la empresa está obligada a asumir.