Ya es oficial: el precio del pistacho se dispara un 30% y alcanza niveles históricos por la guerra de Irán iStock

Las claves

Las claves Generado con IA El precio del pistacho ha subido un 30% y alcanza máximos históricos debido a la guerra en Irán y factores climáticos adversos. Irán, segundo productor mundial, sufre una caída de producción por sequías, escasez de agua y sanciones económicas, agravando la escasez global. La demanda internacional de pistacho sigue creciendo, mientras las interrupciones comerciales y la menor oferta provocan subidas de precios y posibles cambios en recetas de productos alimentarios. Estados Unidos ha aumentado su cuota de mercado, pero no logra compensar la caída de la producción iraní, lo que mantiene la tensión en el mercado global.

El pistacho, conocido como el "oro verde" de la agricultura iraní, atraviesa uno de sus momentos más tensos en el mercado internacional.

La combinación de factores climáticos, tensiones geopolíticas y, ahora, el impacto directo de la guerra en Irán ha provocado un encarecimiento sin precedentes: el precio ha subido alrededor de un 30% y ha alcanzado su nivel más alto desde mayo de 2018.

Este repunte no es fruto de un único detonante, sino del choque entre una oferta cada vez más limitada y una demanda global que no deja de crecer.

Irán, segundo productor mundial de pistacho con unas 225.000 toneladas en la campaña 2024/2025, desempeña un papel clave en este mercado. Sin embargo, su capacidad de producción ya venía debilitada por problemas estructurales.

Las sequías persistentes, las olas de calor durante la floración y la escasez de recursos hídricos han reducido el rendimiento de los cultivos. Para la campaña 2025/2026, se prevé una caída adicional del 11%.

A estas dificultades se suman las limitaciones energéticas y un contexto internacional adverso marcado por sanciones económicas. Irán exporta cerca del 94% de su producción, lo que convierte cualquier alteración logística en un problema global inmediato.

El país depende especialmente de mercados como China, Turquía e India, además de centros de redistribución como Emiratos Árabes Unidos y Rusia.

El estallido del conflicto a finales de febrero de 2026 ha agravado esta fragilidad. Las interrupciones en las rutas comerciales y la cancelación de envíos hacia Oriente Medio han reducido aún más el flujo de pistachos hacia los mercados internacionales.

Según analistas del sector, el resultado es un "cuello de botella" en la oferta: menos producto disponible y mayores dificultades para distribuirlo.

El impacto no se limita a Irán. El mercado global del pistacho está altamente interconectado, y cualquier perturbación en uno de sus principales productores repercute en toda la cadena.

Estados Unidos, que lidera la producción mundial con alrededor del 40%, ha ganado terreno en mercados como la Unión Europea, pero no ha sido suficiente para compensar la caída iraní.

Mientras tanto, la demanda sigue en ascenso.

En los últimos años, el pistacho ha ganado protagonismo en la industria alimentaria, impulsado por tendencias virales como el famoso chocolate Dubái y por su incorporación en productos de grandes marcas, desde helados hasta bebidas vegetales y cafés aromatizados.

Este auge ha incrementado la presión en un mercado ya tensionado al que le falta oferta.

Las consecuencias afectan directamente al consumidor. Fabricantes de alimentos estudian subidas de precios, cambios de recetas o incluso sustituir el pistacho por otros frutos secos más económicos.

Sin embargo, en productos donde el pistacho es el ingrediente estrella, esta alternativa resulta limitada. Así, si el conflicto se prolonga, los expertos anticipan nuevas subidas de precios y una mayor competencia por el suministro disponible.

En ese escenario, el "oro verde" podría consolidarse como un producto aún más exclusivo, reflejando en su precio las tensiones de un mundo cada vez más interconectado o inestable.