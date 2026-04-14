Alemania aclara las normas: todos los hombres podrán estar más de 3 meses en el extranjero sin pedir una autorización

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno alemán aclara que los hombres de 17 a 45 años podrán permanecer más de tres meses en el extranjero sin necesidad de autorización. La reforma busca evitar cargas administrativas y solo impondría restricciones si se volviera a instaurar el servicio militar obligatorio en caso de crisis. La nueva ley reintroduce el reconocimiento médico obligatorio para jóvenes nacidos a partir de 2008 y actualiza el registro de potenciales reclutas. El objetivo es aumentar los efectivos militares hasta al menos 260.000, manteniendo el modelo voluntario y con incentivos económicos.

El Gobierno alemán ha tenido que salir al paso de la polémica generada tras la modificación de la Ley de Modernización del Servicio Militar, que en los últimos días había suscitado dudas sobre posibles restricciones a la movilidad de los ciudadanos.

En concreto, el cambio legal llevó a interpretar que los hombres de entre 17 y 45 años debían solicitar autorización para permanecer en el extranjero durante más de tres meses.

Ante el revuelo, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, ha aclarado que esa obligación no se aplicará en el contexto que viven actualmente y que "ya sea a los 17 o a los 45 años, o en cualquier edad intermedia, todos pueden viajar", despejando así cualquier inquietud sobre limitaciones a la libre circulación.

El titular de Defensa subrayó además que, con esto, el Ejecutivo busca evitar cargas administrativas innecesarias.

"Para mí son importantes los procedimientos no burocráticos y manejables. En la actual época de paz no habrá procedimientos de autorización. Suspendemos la obligación de autorización mientras el servicio militar sea voluntario", explicó a la agencia alemana de noticias DPA.

En la misma línea, añadió que tampoco será necesario comunicar estancias prolongadas en el extranjero.

La controversia tiene su origen en la actualización de una disposición incluida originalmente en 1965, que quedó en desuso tras la suspensión del servicio militar obligatorio en 2011, pero que nunca fue eliminada del marco legal.

Con la entrada en vigor de la nueva normativa el pasado 1 de enero, dicha disposición fue reactivada y ampliada, extendiendo su alcance más allá de situaciones de crisis o defensa.

Desde el Ministerio de Defensa se insiste en que se trata de una medida preventiva. "La situación sería diferente si se produjera un caso de tensión o de defensa y se tuviera que introducir el servicio militar obligatorio", advirtió Pistorius.

Por su parte, la reforma sí persigue reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas en un contexto geopolítico más exigente.

El núcleo de la ley incluye la reintroducción del reconocimiento médico obligatorio para los jóvenes nacidos a partir de 2008, así como el envío de cuestionarios para actualizar el registro de potenciales reclutas.

El objetivo es aumentar el número de efectivos desde los actuales 180.000 hasta al menos 260.000.

El modelo, no obstante, sigue basándose en la voluntariedad, apoyado en incentivos económicos —con remuneraciones de al menos 2.600 euros brutos mensuales— y beneficios adicionales.

Solo en caso de no alcanzarse los objetivos de reclutamiento, Alemania contemplaría la posibilidad de reactivar el servicio obligatorio, lo que requeriría un nuevo proceso legislativo.