El municipio español de más de 50.000 habitantes con mayor número de jubilados: el 30% tiene al menos 65 años

Las claves nuevo Generado con IA Ferrol, en A Coruña, es el municipio español de más de 50.000 habitantes con mayor porcentaje de jubilados: un 29,60% de su población tiene 65 años o más. En 2025, Ferrol superó los 65.000 habitantes, convirtiéndose en la ciudad gallega que más población ha ganado ese año. El envejecimiento de la población española avanza y se prevé que en 2055 el 30,5% de los habitantes tendrá 65 años o más. Otros municipios con altos porcentajes de mayores de 65 años son Salamanca, Getxo, León y Zamora, según datos del INE.

La población española envejece. La falta de nacimientos se une al aumento de la esperanza de vida, por lo que surgen estudios prospectivos que auguran que el porcentaje de población de 65 años y más, que se sitúa en el 20,4% del total, alcanzará un máximo del 30,5% en torno a 2055.

Así lo confirma un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre las proyecciones de población entre los años 2024 y 2074. En este contexto de aumento de la edad media de la población española, destaca un municipio histórico en el noroeste de la península que destaca sobre los demás.

Este es Ferrol, en la provincia de A Coruña, que tiene una población total de 64.903 habitantes, de los que un 29,60% (19.210 personas) tienen 65 años o más, según datos del mismo organismo de 2025.

Ciudad gallega que más población ha ganado en 2025

Es decir, casi 1 de cada 3 personas de esta localidad marítima, famosa por ser la cuna de la Armada Española, se ha jubilado o está a punto de jubilarse porque los contribuyentes que hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses se pueden jubilar con 65 años este 2026. En cambio, si no se alcanzan los años cotizados, en este año 2026 la edad mínima de jubilación se sitúa en los 66 años y 10 meses.

De hecho, Ferrol superó en el año 2025 la barrera de los 65.000 habitantes, convirtiéndose en la ciudad gallega que más población ha ganado. Un incremento positivo para la ciudad que también se debe al aumento de la esperanza de vida, que ha contribuido a que se haya erigido como el municipio con más de 50.000 habitantes del país con más personas longevas.

Le siguen otras localidades como Ferrol, Salamanca, Valladolid o Gijón, que son ciudades grandes ubicadas en el noroeste del país donde se ha concentrado un número importante de jubilados. Aquí puedes consultar los diez municipios españoles con un porcentaje superior de mayores de 65 años, según el INE:

Ferrol: 29,60%

Salamanca: 29,21%

Getxo: 29%

León: 28,79%

Zamora: 28,79%

Avilés: 28,31%

Valladolid: 28,26%

Gijón: 28,25%

Basauri: 28,11%

Torrelavega: 28,02%

Estos datos contrastan con los datos de natalidad en el país. Aunque en 2025 nacieron más bebés que el año anterior, 321.000 frente a 318.000, son necesarios muchos más para ponerle remedio a la crisis de la pirámide poblacional, que va a generar el retiro de la generación del baby boom sin la garantía de que la generación siguiente pueda reemplazarlos.