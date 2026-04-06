La UE cambia de aliados: se aleja de EEUU con una cláusula ‘anti-Trump’ y expande sus alianzas comerciales

Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Fred Guerdin Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA La UE se distancia de EEUU tras los nuevos aranceles del presidente Trump e introduce una cláusula 'anti-Trump' para proteger sus intereses comerciales. La nueva cláusula permite suspender acuerdos si EEUU impone más aranceles o cuestiona la integridad territorial europea. Bruselas expande sus alianzas con acuerdos comerciales históricos con Mercosur, Australia e India para diversificar sus socios y reducir la dependencia estadounidense. Las exportaciones europeas a EEUU han caído un 28% en 2025, impulsando a la UE a buscar nuevos mercados y establecer sus propias reglas comerciales.

Las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos han sido relativamente turbulentas desde que el 2 de abril de 2025 el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un gravamen del 20% sobre casi todas las exportaciones de la UE.

Así, un año después, las relaciones entre Bruselas y Washington han cambiado drásticamente, con los Veintisiete cada vez más alejados de Estados Unidos de Donald Trump.

Con esto, el pasado jueves 26 de marzo, la Eurocámara decidió blindarse ante Estados Unidos e introdujo cláusulas de protección contra posibles nuevos aranceles o chantajes de la Casa Blanca.

La cláusula 'anti-Trump'

Desde los polémicos aranceles del presidente estadounidense y sus amenazas de hacerse con Groenlandia, varios socios del Parlamento Europeo han visto con recelo los acuerdos comerciales con Estados Unidos.

Por ello, la decisión de crear una cláusula que permita proteger los intereses de los Veintisiete en sus relaciones con el país norteamericano ha permitido mantener las relaciones comerciales.

Dicha cláusula de protección también establece la posibilidad de suspender el acuerdo si Estados Unidos decide imponer nuevos aranceles a la UE o cuestiona la integridad territorial europea.

En este sentido, cabe recordar que, además de los aranceles del 20%, que luego fueron anulados por la Corte Suprema estadounidense, Donald Trump también tenía la intención de hacerse con Groenlandia y amenazó con gravar más a los países que reforzaran su presencia militar en la zona.

En el acuerdo inicial, alcanzado en julio de 2025, se fijaba una tasa máxima del 15% a la mayoría de las importaciones europeas y se eliminan los aranceles de la UE a bienes industriales estadounidenses.

No obstante, esta incómoda situación con su socio norteamericano ha hecho que el Ejecutivo comunitario decida buscar otros socios comerciales.

De Latinoamérica a Asia-Pacífico

En vista de las actitudes inciertas de Washington, la UE decidió expandirse al resto del continente americano, logrando hace unos meses el histórico acuerdo de Mercosur, después de 26 años de negociaciones.

Este pacto comenzará a aplicarse provisionalmente en mayo esperando la luz verde del Tribunal de Justicia de la UE tras un recurso de la Eurocámara.

Además, después de ocho años de conversaciones, también han logrado cerrar un pacto comercial con Australia.

La idea del mismo es aprovechar los miles de millones de euros en mercancías que circulan entre Australia y la UE. Tan solo en el 2025, Europa exportó a Australia mercancías con un valor de 36.900 millones de euros y las importaciones ascendieron a 10.200 millones.

También en septiembre se cerró un acuerdo de libre comercio con la India, apodado 'la madre de todos los acuerdos'. Con dicho pacto ambas partes buscan reforzar los vínculos económicos y políticos en un momento de tensiones geopolíticas.

Así, se pretenden duplicar las exportaciones de mercancías de la UE a la India desde ahora al 2032, aplicando reducciones arancelarias que permitirán un ahorro de alrededor de 4.000 millones de euros al año.

Lo cierto es que estos acuerdos permiten a los Veintisiete diversificar sus comercios y reducir su dependencia de Estados Unidos.

Sin embargo, la realidad es que el país norteamericano ha sido uno de los socios mayoritarios de Europa por muchos años y harán falta más acuerdos para conseguir compensar la caída de exportaciones, que ronda un 28% durante el 2025.

Con esto, Europa ha intentado establecer nuevas normas comerciales ante la incertidumbre que transmite la Casa Blanca, esperando poco a poco alejar su economía de las tensiones de su socio americano.