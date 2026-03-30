Andorra marca el cambio: su nueva ley ve el contenido sexual de pago en línea como prostitución y castiga con cárcel

Andorra marca el cambio: su nueva norma considera OnlyFans como prostitución y sancionará con cárcel iStock

Las claves nuevo Generado con IA Andorra considerará la venta y consumo de contenido sexual en línea como prostitución, con sanciones administrativas y penas de cárcel para proxenetas. La reforma penal castiga la difusión de imágenes sexuales sin consentimiento y la manipulación digital con hasta tres años de prisión. Se eleva la edad de consentimiento sexual a 16 años y se amplía la protección frente a delitos sexuales digitales y pornografía infantil. La nueva normativa se alinea con tendencias internacionales, destacando restricciones a plataformas como OnlyFans en varios países.

Andorra ha dado un paso sin precedentes en la regulación de la actividad sexual en línea al anunciar que los actos sexuales realizados a distancia, mediante plataformas como OnlyFans u otros servicios similares, serán considerados como prostitución y sancionados por la ley.

La medida se enmarca en un proyecto de modificación del Código Penal presentado este lunes por la ministra de Justicia e Interior, Ester Molné.

De tal manera, responde a la necesidad de adaptar el ordenamiento jurídico a las transformaciones sociales, tecnológicas y a las nuevas formas de criminalidad digital y transnacional.

Según el Gobierno andorrano, pedir y pagar contenido sexual a través de Internet o medios telemáticos pasará a ser tipificado como prostitución.

De hecho, los consumidores podrán recibir sanciones administrativas, mientras que quienes incurran en proxenetismo se enfrentarán a penas de entre 2 y 5 años de prisión.

Además, el favorecimiento de estas actividades se castigará con penas de 3 meses a 3 años de cárcel.

Molné explicó que la reforma busca garantizar una respuesta "adecuada, proporcional y coherente" frente a la complejidad creciente de la delincuencia organizada y económica, así como frente a las nuevas dinámicas de explotación sexual en línea.

Delitos sexuales digitales

La normativa también amplía las protecciones frente a delitos sexuales digitales.

La difusión de imágenes que representen actividades sexuales o partes íntimas de una persona sin su consentimiento, así como la manipulación de material audiovisual para simular que alguien está desnudo o manteniendo conductas sexuales, será castigada con hasta tres años de prisión.

Asimismo, el envío de material sexual no consentido se considerará acoso sexual, y se establecen agravantes específicos en casos de delitos de discriminación cometidos mediante tecnologías de la información.

Más allá de estas medidas, Andorra también ha planteado otras medidas en materia de protección de menores: la ley incrementa la edad de consentimiento sexual a los 16 años.

De ese modo buscan reforzar la tutela frente a posibles situaciones de abuso o manipulación y se alinea con las tendencias europeas de garantizar una protección más amplia de los derechos de los menores.

Además, la modificación tipifica como pornografía infantil cualquier representación visual de personas que aparenten ser menores participando en conductas sexuales con penas de hasta cuatro años de prisión.

La medida de Andorra se inscribe además en un contexto internacional de restricciones a OnlyFans y plataformas de contenido sexual. De hecho, no es el único país que ha tomado cartas en el asunto.

En varios países el acceso está directamente bloqueado o su uso para contenido adulto es ilegal como Argelia, China, Egipto, Irán, Arabia Saudí, Pakistán o Emiratos Árabes Unidos.

Otros países mantienen restricciones parciales: India permite el acceso, pero publicar contenido sexual explícito tiene sanción, mientras que Turquía y Tailandia regulan o persiguen la pornografía, haciendo el uso de OnlyFans ilegal.

Por su parte, España aprobó una ley para proteger a menores frente a contenidos dañinos, incluida la pornografía, que sirve de base para exigir sistemas de verificación de edad en webs pornográficas.

Esta iniciativa se adelanta a una norma de la Unión Europea, que a partir de 2027 obligará a todas las webs de pornografía a aplicar una verificación de edad efectiva para bloquear el acceso de menores.

Además, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha decidido sanciones a nivel europeo contra plataformas como Pornhub y OnlyFans por no verificar adecuadamente la edad de los usuarios y por los riesgos de uso abusivo de datos personales en este sistema.