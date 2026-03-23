La crisis del petróleo supera ya las de Yom Kipur y Ucrania: el precio del barril se desboca y roza los 110 dólares

Donald Trump pronuncia este lunes un discurso ante miembros del Partido Republicano en el Trump National Doral Miami. Reuters.

Las claves nuevo Generado con IA El precio del barril de petróleo roza los 110 dólares, superando ampliamente los niveles previos al ataque a Irán y las crisis energéticas recientes. La inestabilidad en Oriente Medio, el bloqueo del estrecho de Ormuz y daños a infraestructuras clave han desencadenado la mayor crisis energética en décadas. La Agencia Internacional de la Energía advierte que la situación es más grave que las crisis de Yom Kipur (1973) y Ucrania (2022), y podría prolongarse al menos seis meses. El impacto afecta directamente a la economía global, con caídas bursátiles y subidas en los precios de bienes y servicios básicos.

El mercado energético mundial vive días de gran tensión. El precio del petróleo subía esta mañana más de un 2% a las 8 de la mañana y cotizaba al borde de los 109 dólares antes de la apertura de las Bolsas en Europa, situándose muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Una subida que aún no ha tocado techo, impulsada por la inestabilidad en Oriente Medio, daños a infraestructuras clave y el bloqueo del estrecho de Ormuz, la ruta más importante para el transporte de crudo.

Esta situación ha encendido las alarmas en gobiernos y organismos internacionales, que temen que vaya a más el impacto directo en la economía global y en el bolsillo de los ciudadanos.

Es por ello que el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha sido claro al describir la gravedad del momento.

Según ha señalado, la situación es "muy grave" y supera las crisis energéticas vividas en 1973 durante la guerra de Yom Kipur y en 2022 tras la invasión de Ucrania.

De hecho, advierte que estamos ante "la más grave de todos los tiempos" y que podría prolongarse durante "seis meses o más".

Sin embargo, el problema no es solo el precio, sino la magnitud del impacto. Birol ha explicado que esta situación equivale a "dos crisis del petróleo y un colapso del gas juntos", una combinación que representa una "amenaza mayor" para la economía mundial.

Buques de carga en el Golfo, cerca del Estrecho de Ormuz. Reuters

Además, ha lanzado una advertencia, asegurando que "ningún país será inmune si la situación continúa en esta dirección".

Y es que el origen del problema se encuentra en varios frentes simultáneos. Por un lado, el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo y gas mundial, permanece prácticamente bloqueado, lo que limita el flujo de suministro.

Por otro, los ataques a infraestructuras energéticas en la región han dejado al menos 40 instalaciones "gravemente o muy gravemente" afectadas en nueve países, incrementando la incertidumbre.

En el plano político, la tensión también va en aumento. Estados Unidos ha presionado para que se reabra el estrecho, mientras que Irán ha respondido con amenazas de represalias si sus instalaciones son atacadas. Un pulso que aumenta la incertidumbre y complica cualquier solución rápida.

Mientras tanto, los mercados ya reflejan el impacto. El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes, la primera de la semana, con una caída del 1,87%, lo que le ha llevado a perder los 16.500 enteros y a situarse en los 16.402,1 puntos a las 9:00.

Grandes bancos como Goldman Sachs hablan de "la mayor crisis de suministro de petróleo de la historia, que probablemente llevará a los responsables políticos y a los mercados a reconocer los riesgos estructurales".

El fuego arde y el humo se eleva desde el depósito de petróleo de Aqdasieh tras ser alcanzado por un ataque, en Teherán (Irán). Redes sociales.

Ante este escenario, la AIE ha propuesto liberar reservas de emergencia y reducir la demanda, aunque la solución real pasa por estabilizar la situación en Oriente Medio.

Sin avances en ese frente, parece que la presión sobre los precios y la economía global podría continuar en los próximos meses.