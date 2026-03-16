Reino Unido endurece las normas: todos los españoles tendrán que pagar un extra para entrar al país en 2026

Las claves nuevo Generado con IA Desde 2026, todos los españoles deberán solicitar la Autorización Electrónica de Viaje (ETA) para entrar en Reino Unido, incluso para estancias cortas. La ETA es un permiso digital vinculado al pasaporte, obligatorio aunque no garantiza la entrada en el país. El trámite cuesta 16 libras (unos 18 euros), se solicita online y es válido por dos años o hasta que caduque el pasaporte. Si la solicitud es rechazada, el viajero deberá tramitar un visado tradicional para poder volar a Reino Unido.

Aquellas personas que quieran viajar al Reino Unido en 2026, procedentes de otros destinos, incluido España, deben tener en cuenta un importante cambio. Y es que, desde el pasado 25 de febrero, es necesario disponer de la conocida como Autorización Electrónica de Viaje (ETA, por sus siglas en inglés).

¿De qué se trata? De un permiso digital que está vinculado al pasaporte. Pero no hay que confundirlo con un visado, como pudiera parecer en un principio. De hecho, su posesión no garantiza la entrada en el Reino Unido.

¿Es obligatorio? Sí. ¿Para quién? Para aquellos visitantes que no necesitan visado siempre y cuando la estancia sea de hasta seis meses por motivos de negocios, turismo, visitas familiares o en determinados tránsitos.

Gasto para los españoles

La Autorización Electrónica de Viaje será condición sine qua non para poder embarcar en un avión rumbo al Reino Unido. Porque las aerolíneas podrán negar el acceso al avión a aquellas personas que no cuenten con ella.

¿Cómo conseguir la ETA? El método es sencillo. Hay que hacer la solicitud de forma digital a través de la aplicación oficial del Gobierno británico (UK ETA) que está disponible en Google Play y en Apple App Store. También se puede hacer en el portal oficial GOV.UK.

¿Qué datos son los que hay que aportar? Datos personales (nombre, apellidos...), del pasaporte, una fotografía digital (estilo carné) y responder a una serie de preguntas sobre idoneidad y antecedentes.

Las autoridades británicas recomiendan evitar intermediarios no oficiales porque, entre otras razones, ofrecen el trámite a precios más elevados. Incluso, se han llegado a detectar casos de estafa.

Asimismo, aconsejan solicitar la autorización con al menos tres días de antelación al viaje. Porque, aunque el trámite se puede obtener en unos pocos minutos, hay situaciones en las que se pueden solicitar o corroborar algunos datos adicionales.

Sobre el precio del trámite, la autorización en 2026 tiene un coste de 16 libras esterlinas (unos 18 euros). En el futuro, se prevé que la tasa aumente.

Eso sí, no hay que sacarlo cada vez que se viaja. Una vez conseguida la ETA, se puede viajar durante un periodo de dos años o hasta la fecha en la que caduca el pasaporte.

¿Y qué ocurre si la solicitud del viajero es rechazada? Pues que no podrá apelar y tendrá que tramitar un visado si desea volar al Reino Unido.