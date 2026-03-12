Ya ha entrado en vigor: los trabajadores que retrasen su jubilación podrán aumentar su pensión un 4% por cada año

Las claves nuevo Generado con IA Los trabajadores que retrasen su jubilación recibirán un aumento del 4% en su pensión por cada año adicional trabajado tras la edad legal. La edad ordinaria de jubilación llegará a los 67 años en 2027, dependiendo de los años cotizados previamente. Existen tres modalidades de incentivo: incremento mensual vitalicio, pago único al jubilarse o una fórmula mixta entre ambas opciones. La modalidad de cobro del incentivo debe elegirse al solicitar la pensión, y si no se indica, se aplica automáticamente el aumento del 4% anual.

La edad de jubilación ha ido incrementando hasta llegar en el 2026 a los 66 años y 10 meses, dependiendo de los años cotizados; y seguirá subiendo hasta los 67 años en el 2027.

El problema principal radica en que, a medida que pasan los años, la pirámide poblacional se invierte y hay más personas en edad de jubilación que en edad de trabajar. Con lo cual, la Seguridad Social busca que los españoles contribuyan lo máximo posible al fondo de las pensiones.

Así, el incentivo del ministerio de Elma Saiz a los españoles consiste en que los trabajadores pueden aumentar su pensión en un 4% por año trabajado si alargan su vida laboral.

¿Cómo funciona este incentivo?

La edad ordinaria de jubilación es de 65 años para aquellos que tengan 38 años y 3 meses cotizados, aquellos que no cumplan este requisito tendrán que jubilarse a los 66 años y diez meses, con lo cual el reloj de la jubilación demorada empieza a partir de que se alcanza la edad ordinaria de jubilación.

La idea detrás de esto es la mencionada de que por cada año que se retrase la jubilación incrementará un 4% la pensión.

Este porcentaje se suma a la pensión y se cobra de por vida, es decir, que se revaloriza con el Índice de Precios al Consumo (IPC).

De esta manera, una pensión de 1.500 euros, si se retrasa la jubilación dos años aumenta 120 euros, es decir, pasa a ser un importe de 1.620 euros mensuales.

Ahora bien, esta no es la única forma de cobrar esta cantidad adicional en la pensión de jubilación.

La segunda opción, consiste en un pago único que se recibe al jubilarse y comprende cada año completo retrasado desde la edad legal.

El importe del cheque dependerá de los años cotizados y la cuantía de la pensión; mientras más años cotizados y pensiones más altas, el importe es mayor.

También hay una opción mixta donde parte del incentivo se cobra como subida mensual y parte como un pago único reducido.

Para optar por esta modalidad es preciso demorar al menos dos años la jubilación. Si se retrasa 10 años la jubilación se recibe un incremento de pensión equivalente al 2% por cada año de demora y un pago único equivalente al 50% del cheque que tocaría si se elige solo el pago único.

En el caso de que se retrase la jubilación once años o más, la cantidad se calcula cobrando como pago único cinco años y los seis años restantes se cobran con el método del porcentaje del 4%.

La modalidad, es decir, si es porcentaje, pago único o modelo mixto; se especifica en el momento de solicitar la pensión, ya que, de lo contrario, se aplicará el porcentaje del 4%.