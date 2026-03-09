Mushamud, trabajadora de una fábrica de ropa en Bangladesh: “Mi salario era de 35€ al mes y con complementos, unos 57”

Las claves nuevo Generado con IA Mushamud Rasheda trabajaba en una fábrica textil en Bangladesh, cobrando un salario base de 35 euros al mes, que con complementos llegaba a 57 euros. La vivienda de Mushamud es muy humilde, fabricada con láminas de zinc y compartida con otras 20 personas por la precariedad de su salario. El sector textil es el principal empleo en la zona metropolitana de Bangladesh, donde la mayoría de la población trabaja para marcas internacionales como Primark. Mushamud sobrevivió al derrumbe del edificio Rana Plaza en 2013, la mayor tragedia industrial del país, que provocó la muerte de 1.134 personas.

Siempre ha existido la duda de dónde se fabrican realmente los productos que consumimos. En el caso de la ropa, la mayoría de las marcas lo ponen en su etiqueta y la respuesta siempre es la misma: Asia.

Bangladesh es el país donde marcas como Primark fabrican su ropa, principalmente porque los costes de producción son mucho más bajos y, por ende, pueden poner precios a sus productos mucho más bajos que su competencia.

De esta manera, Equipo de Investigación viajó a Bangladesh donde habló con una de estas trabajadoras y vio cómo es su realidad cobrando 35 euros al mes.

"No era un buen salario"

La trabajadora vive en una casa descrita por el programa como "humilde", junto a otras 20 personas porque es lo que se puede permitir con su salario.

La vivienda está compuesta por láminas de zinc que hacen de paredes: "Esta es mi cama, este es el armario y no tengo prácticamente nada más", señaló la trabajadora.

La casa de Mushamud Rasheda. laSexta

Con esto, la joven trabajadora reveló cuánto era su salario: "Ganaba 35 euros con todo incluido y con los complementos puede llegar a unos 57 euros".

Reveló que no era un salario bueno, pero que era lo único que tenía: "No era un buen salario, pero tenía que trabajar de todas maneras para sacar a mi familia adelante", manifestó.

Mushamud con su marido en su vivienda. laSexta

Lo cierto es que en este país, como comentó la joven, la industria textil es el centro de todo: "No había otra cosa que pudiera hacer realmente, en la zona metropolitana el textil es el sector más importante, todo el mundo trabaja en ello".

Lo cierto es que Mushamud Rasheda, la joven trabajadora, dejó atrás esta vida después de sobrevivir al peor accidente industrial de la historia de Bangladesh y donde se encontraba una de las cinco fábricas de confección de Primark y de otras marcas europeas.

El 'patio' de Mushamud. laSexta

El derrumbe del edificio Rana Plaza en el año 2013 resultó en 1.134 muertos y es una tragedia que los del sector jamás podrán olvidar: "Creo que ya nunca más haré ese tipo de trabajo, no soy capaz (...) A veces recuerdo cosas, otras las olvido y siempre me siento débil", confesó Rasheda.

Empresas como Primark, que tiene en este país cinco fábricas, en el momento del accidente brindó apoyo a los afectados y creó un plan a largo plazo mediante el cual pretende brindar apoyo a los trabajadores y conseguir un cambio positivo y sostenible en la industria de confección de Bangladesh.

La realidad es que Bangladesh es uno de los países más pobres del mundo, tanto es así que los 35 euros que ganaba Rasheda, suponen 4.598,11 takas. Y el salario mínimo en este país es de 12.500 takas, es decir, 88,04 euros.