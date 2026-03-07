La UE podrá obligar a todos sus socios a acudir en defensa de un país atacado en la guerra con Irán, según el artículo 42.7

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participa en una rueda de prensa el día de una cumbre de la Unión Europea en Bruselas. Reuters

El pasado sábado por la mañana Israel y Estados Unidos llevaron a cabo un ataque conjunto contra Irán. Esto, a su vez, llevó a que Teherán atacara varias bases aéreas estadounidenses en distintos países.

Uno de los países bombardeados el domingo por la tarde fue Chipre, que no es un miembro de la OTAN, pero sí de la Unión Europea. Teniendo esto en cuenta, la defensa de este país está en manos de la UE y Reino Unido.

Frente a este escenario es importante recordar el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, ya que cobra importancia en estos momentos en los que la guerra de Irán parece estar acercándose a Europa.

¿Qué dice el art. 42.7 de la UE?

El Tratado de la Unión Europea establece, en el artículo 42.7, relacionado con la seguridad común de los Estados miembros, que los demás integrantes de la UE deberán prestarle ayuda.

"Si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas".

"Ello se entiende sin perjuicio del carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros", continúa dicho artículo.

"Los compromisos y la cooperación en este ámbito seguirán ajustándose a los compromisos adquiridos en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que seguirá siendo, para los Estados miembros que forman parte de la misma, el fundamento de su defensa colectiva y el organismo de ejecución de ésta", concluye.

Ahora bien, Bruselas no ha mencionado nada sobre una respuesta por el ataque a Chipre; sin embargo, países como Francia ya ha mencionado que está preparada para un posible ataque, mientras que España ya comentó que no pretende participar en el conflicto.

Lo cierto es que este artículo del Tratado de Lisboa, que fue aprobado en el año 2007 y entró en vigor en el 2009, es curioso porque al estar amparado al artículo 51 de la ONU busca el apoyo militar entre los países miembros de la UE, pero respetando la neutralidad o particularidades de algunos miembros.

¿Qué pasó en Chipre?

Chipre actualmente ocupa una presidencia rotatoria en la Unión Europea y el pasado domingo por la noche dos bases militares británicas fueron atacadas por drones, según se cree, de Hezbolá.

Con esto, Reino Unido y Grecia movilizaron barcos y helicópteros, mientras que Francia por su parte ha movilizado el portaaviones Charles de Gaulle en el Mediterráneo.

Lo cierto es que el ataque a las bases británicas en Chipre se ha interpretado como una especie de aviso a Europa de que es posible que el conflicto acabe salpicando en los países miembros y que hay que estar preparados para ello.

Este artículo ya fue invocado en noviembre de 2015 por los ataques yihadistas en París. En aquel momento, los países miembros ofrecieron apoyo logístico. Por su parte, Alemania y Bélgica respondieron con apoyo policial y refuerzos en la lucha contra el terrorismo.

No se sabe realmente cómo reaccionarían los estados miembros de la Unión Europea, ya que el artículo establece que deben responder "con todos los medios a su alcance", es decir, no necesariamente debe ser con ayuda militar.