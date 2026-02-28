Ya es oficial: el SEPE concede 480€ al mes a los desempleados que empiezan a trabajar y estaban cobrando el paro

Las claves nuevo Generado con IA El SEPE concede un Complemento de Apoyo al Empleo de hasta 480€ mensuales a desempleados que encuentren trabajo y estaban cobrando el paro. Este complemento puede cobrarse durante un máximo de 180 días y la cuantía varía según la duración de la prestación y la jornada laboral. Solo pueden beneficiarse quienes tenían derecho a un subsidio de desempleo de larga duración, con al menos 4 años cotizados y una prestación aprobada tras el 1 de abril de 2025. Si el nuevo salario es suficiente, el trabajador puede solicitar la suspensión del complemento mediante un formulario específico en la web del SEPE.

El Complemento de Apoyo al Empleo (CAE) es un instrumento que concede el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a las personas que acaban de encontrar un trabajo y estaban cobrando una prestación contributiva previamente, en concreto el paro.

Esta medida sirve para que un desempleado tenga la posibilidad de seguir cobrando una cuantía durante un periodo determinado cuando por fin consigue un empleo y sentirse más seguro económicamente en su nueva aventura laboral.

El objetivo del organismo estatal es que en la reincorporación al trabajo se siga contando con una dotación económica que puede ascender hasta los 480 euros mensuales, aunque dependerá de la jornada de trabajo -si es total o parcial- y del mes de la prestación en el que empiezas a trabajar.

¿Cuáles son los requisitos?

El complemento entró en vigor este 1 de enero de 2026 y solo se puede cobrar durante un máximo de 180 días, es decir, hasta un total de 6 meses. Además, si se cumplen los requisitos, se percibe de forma automática. Si por el contrario no se quiere cobrar porque el salario del nuevo trabajo es suficiente, se debe solicitar la suspensión del CAE.

Las condiciones, eso sí, son muy específicas, por lo que no todas las personas recién dadas de alta pueden ser beneficiarias, de hecho solamente aquellas que se hayan ganado el derecho a un subsidio por desempleo de larga duración, es decir que tengan al menos 4 años cotizados.

Tener una prestación contributiva de al menos 14 meses de duración, aprobada después del 1 de abril de 2025.

Haber recibido un mínimo de 9 meses de prestación.

El nuevo contrato debe ser por cuenta ajena, a jornada completa o parcial

Las cuantías cuando se inicia el nuevo régimen laboral varían entre 360 euros y 480 euros entre el décimo y decimoquinto mes de prestación y entre 270 euros y 360 entre el decimosexto y decimoctavo mes.

Más adelante, el abono desciende a entre 150 euros y 240 euros entre la decimonovena y vigésimo primera mensualidad y entre 90 euros y 180 euros entre los meses 22 y 24 y del subsidio.

En cambio, si no se quiere extender el paro, el contribuyente debe rellenar un formulario de presolicitud en la página web del SEPE y se tiene que utilizar el trámite "baja del complemento de apoyo al empleo (CAE) reconocido de oficio en prestaciones contributivas".