A la espera del 'therian': los "animales" de Barcelona desatan el caos y la violencia en busca de los "frikis" más virales

Una adolescente que se siente gata este sábado en Barcelona EFE

Las claves nuevo Generado con IA Un evento de 'therians' en Barcelona reunió a unas 3.000 personas, principalmente curiosos, en el Arco del Triunfo. La concentración derivó en altercados y destrozos en el mobiliario urbano, obligando a intervenir a la policía. Cinco personas fueron detenidas por desórdenes públicos, incluyendo tres menores, aunque los actos vandálicos no fueron causados por los 'therians'. La violencia se originó por la presión y burlas de parte del público curioso hacia los participantes del movimiento therian.

Barcelona se convertía este sábado en el escenario de lo que pretendía ser una macroquedada de 'therians', el movimiento viral que ha acaparado las portadas esta semana.

El evento, celebrado en el Arco del Triunfo de la ciudad condal, reunió a cerca de 3.000 personas, en su mayoría curiosos que acudieron para ver en persona a quienes afirman pertenecer a este grupo.

Todo iba con normalidad hasta que la gran afluencia de gente desembocó en una serie de altercados que concluyeron con la detención policial de cinco personas.

El encuentro, que ha resultado ser un fracaso ante la ausencia de un gran grupo de estos jóvenes que actúan como animales y tapan sus caras con máscaras, finalizó alrededor de las nueve de la noche cuando algunas personas lanzaron objetos y destrozaron mobiliario urbano.

Estos altercados obligaron a la Guardia Urbana de Barcelona y a los Mossos d'Esquadra a intervenir para dispersar a los concentrados.

Rápidamente, a través de las redes sociales, los asistentes al macroevento comenzaron a compartir imágenes de los supuestos estragos que los 'frikis' habrían dejado a su paso por las calles de Barcelona.

Sin embargo, quienes se identifican como animales no fueron los responsables de los actos vandálicos, sino algunos curiosos que no dudaron en perseguirlos para grabarlos y convertirlos en fenómeno viral, llegando a tener un comportamiento más 'animal'.

Así han quedado las calles de Barcelona tras la multitudinaria quedada de personas que se identifican como animales (therian):

pic.twitter.com/k27R7oTCve — Jefe Hispano (@JefeHispano) February 21, 2026

Por el momento, no se ha identificado un instante concreto en el que la situación derivara en violencia, sino más bien una escalada progresiva provocada por el comportamiento de parte del público 'curioso', que ejerció presión y lanzó burlas contra los ‘therians’, hasta que la tensión terminó desembocando en empujones y puñetazos.

🔴 Al término de la concentración, un grupo de personas ha provocado enfrentamientos, vandalismo y daños al mobiliario urbano



📲 Lee aquí la noticia https://t.co/agZECis0rS pic.twitter.com/tdtTh4djoZ — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) February 22, 2026

El desalojo de la zona concluyo con la detención de cinco personas, acusados de desorden público. En concreto, según los datos actualizados este domingo, la Policía de la Generalitat detuvo a tres personas, tres chicas menores de edad, mientras la Guardia Urbana detuvo a una persona mayor de edad.