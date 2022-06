La postura de dormir que elijas en este test revelará el tipo de persona que eres

Si te gustan los test visuales, la semana pasada publicamos los tests de '¿Qué animal viste primero?', un test visual que te revela tu mayor preocupación o el de '¿Con cuál de las mujeres te identificas?', un test visual que dice mucho de tu personalidad. Hoy te traemos un nuevo artículo donde encontrarás una imagen que representa a seis mujeres adoptando diferentes posturas para conciliar el sueño.

Sin embargo, para realizar este test visual, lo que tienes que hacer es fijarte en la postura con la que sueles dormir habitualmente y eso determinará el tipo de persona que eres.

Este reto se ha hecho viral en las redes sociales y te hará descubrir cómo eres, tan solo pensando en la postura con la que concilias el sueño. Para que la respuesta sea correcta, debes ser totalmente sincero con la postura que practicas a la hora de dormir. Sin embargo, en caso de que duermas con varias posturas en una misma noche, piensa en aquella postura que más te represente y conocerás el tipo de persona que eres.

Debes saber que este test visual es igual de efectivo para personas de cualquier edad, raza o religión. Por lo que podrás hacerlo al lado de tu familia y comparar los resultados juntos. Cientos de personas ya han disfrutado de este test visual sobre la personalidad. ¿Te lo vas a perder?

Resultados del test de oro

Elige la postura con la que más te identifiques y conocerás los resultados del test de personalidad. Facebook

Si has observado todas las posturas de la imagen y has escogido la que más te representa, es el momento de saber qué tipo de persona eres. Deja que tu subconsciente decida por ti y comprueba qué resultado has obtenido.

Mujer 1

Las personas que duermen de lado con las manos juntas sobre la cabeza indica que necesitan protección. De hecho, son inseguras y algo manipulables. Por consiguiente, esa postura demuestra que son personas que actúan a la defensiva si se ven atacadas por el resto del mundo.

Por otro lado, las personas que duermen de esta postura son personas muy sensibles a los comentarios y actos de los demás. Este hecho les hace ser desconfiadas, aunque cuando los demás llegan a tocar su corazón son las más entregadas del mundo.

Mujer 2

En la segunda imágen podrás encontrar una mujer de costado con brazos y piernas verticales. Esta postura insinúa que son personas tremendamente activas y siempre están dispuestas a ayudar a los demás.

De hecho, esa faceta tan caritativa hay que tenerla bien presente si quieren que las demás personas no se aprovechen de ellos.

Mujer 3

La mujer de la tercera posición representa a una mujer equilibrada y con las ideas claras. De hecho, suelen ser personas que piensan y meditan las cosas antes de tomar una decisión en firme.

Además, saben adaptarse muy bien a los problemas que van surgiendo en la vida, pero suelen tener un carácter terco y cerrado ante las personas que no conocen.

Mujer 4

Las personas que duermen en esta posición son fuertes y con un carácter más predominante que el resto de personas.

Por otro lado, se caracterizan por ser personas poco extrovertidas y que aprecian los momentos de soledad y calma. Aunque también valoran mucho estar en pareja. De hecho, cuando dan su corazón a otra persona, lo hacen para siempre.

Seguro que si tu pareja duerme de esta forma estaréis juntos toda la vida.

Mujer 5

A la posición número cinco se la conoce por el nombre de "estrella de mar" y es la postura con la que duermen las personas que son amigables, cercanas y que actúan de forma altruista con las demás personas.

En ocasiones, esta postura también se asocia al egocentrismo. Sin embargo, esto no es un problema porque siempre anteponen el bienestar de los demás, antes que el suyo propio. Si conoces a alguien que duerma de esta forma, eres afortunado porque tendrás un amigo de por vida.

Mujer 6

Esta postura se representa con una mujer boca abajo y ladeadamente con las manos hacia arriba. En este caso, suelen ser personas divertidas y optimistas que lo único que buscan es ser aceptadas socialmente.

En la mayor parte de los casos, este tipo de personas suelen conectar rápidamente con los demás. De hecho, estas personas suelen ser bien aceptadas tanto en el ámbito personal como en el laboral, ya que saben expresar cualquier idea con facilidad.

¿Cuál es la mejor forma para dormir?

Ahora que ya conoces las posturas para dormir más habituales, te vamos a aconsejar que cambies tus hábitos por unos más saludables. De hecho, para dormir se aconseja hacerlo del lado izquierdo, ya que es como se mantiene la columna vertical alineada. Además, puedes utilizar una almohada entre las piernas para favorecer una postura neutra y descansar eficazmente la columna lumbar y la pelvis.

Sin embargo, para la almohada de la cabeza puedes utilizar una almohada dura, pero que se ajuste a la cabeza. Por otro lado, para las piernas puedes utilizar una almohada gruesa que tenga forma de cilindro.

¿Cuál es la peor forma para dormir?

Si por las noches no descansas bien, puede ser porque estás utilizando una posición incorrecta donde la columna no descansa adecuadamente. Además, la caja torácica ejerce presión sobre el colchón y no se expande lo suficiente, por lo que impide el descanso. De hecho, al tomar esa postura, el cuello inevitablemente se ve torcido hacia un lado, por lo que la columna cervical se ve tensionada.

Finalmente, si eres de los que duerme de esa posición y no consigues cambiar de hábito, puedes colocar una almohada debajo del abdomen para elevar la zona lumbar y la caja torácica.

¿Hay más test de personalidad que se han hecho virales?

El mundo de Internet está lleno de test de personalidad que se han hecho virales, por lo que si quieres pasar un buen rato averiguando rasgos de tu personalidad, también te podrían interesar los siguientes:

