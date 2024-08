Cinco minutos, tres ingredientes y tienes la cena (o comida) saludable hecha: el plato que te salva

Si con el verano no tienes todo el tiempo que te gustaría para poder preparar elaborados y saludables platos, no te preocupes, estás de suerte. Te traemos una receta perfecta que no te llevará más de cinco minutos y para la que no necesitas más de tres ingredientes. Esta riquísima y lo más importante, es muy saludable, ideal para estos días.

La receta nos la enseña "Jonenutricion", una nutricionista que en su canal de TikTok comparte contenido foodie y de vida sana, además de recetas saludables como esta. Para poder llevar a la práctica esta cena sólo necesitarás patatas, pisto y un huevo. ¿Lo tienes todo preaparado? Pues vamos allá.

Lo primero será utilizar unas patatas ya cocidas, y para ello tendrás que partirlas por la mitad. Una vez hecho, tendrás que saltearlas en una sartén con aceite de oliva hasta que estén bien tostadas. Cuando estén a tu gusto, retíralas.

Será entonces el turno del pisto. En la misma sartén donde tenías las patatas, añade el pisto, de tal modo que quede bien esparcido por toda la sartén. A continucación, cuando el pisto esté lo suficientemente caliente, añade las patatas de nuevo, haciendo una especie de círculo y dejando un hueco en el centro.

Y ahora te preguntarás por qué tienes que hacer esa especie de agujero en la sartén. La respuesta la tienes en el tercer y último ingrediente, el huevo. Y es que ese será el hueco donde se fría el huevo, sobre el pisto y con las patatas alrededor. Y ya tienes una riquísima cena, muy saludable y que no te habrá robado más de cinco minutos de tu valioso tiempo.

Esta receta incluye numerosos beneficios nutricionales para tu organismo. Empezamos con las patatas, que, como seguramente sepas, aportan carbohidratos complejos, que proporcionan energía sostenida, además de ser una fuente de fibra, vitamina C y potasio, esenciales para la salud cardiovascular.

¿Qué hay del pisto? Al estar hecho generalmente de tomates, pimientos, calabacines y cebollas, es un alimento rico en vitaminas A, C y E. También poseé antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico y combaten el envejecimiento celular.

Y por úñtimo tenemos el huevo, que es una excelente fuente de proteínas completas, vitaminas del grupo B, y minerales como hierro y zinc. Además, contiene colina, muy importante para la función cerebral. En resumen, esta cena combina verduras ricas en nutrientes, carbohidratos para energía y proteínas de alta calidad, y es ideal para una cena nutritiva y satisfactoria. ¡Que aproveche!