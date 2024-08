Cuando Sánchez se comprometió a traer a Puigdemont a España y hacerle rendir cuentas

No hay ninguna duda de que el regreso de Carles Puigdemont a España y su posterior huida sin ser detenido es el tema del día, de la semana y hasta puede que del año. Más allá de las múltiples lecturas e interpretaciones en clave política que el hecho nos está dejando, el retorno del ex President está dando mucho que hablar en las redes.

De este modo, la abogada y politóloga Lupe Sánchez ha querido rescatar un vídeo de otro Sánchez, Pedro en este caso, que está dando mucho que hablar en la red social X. En él podemos ver al actual presidente del Gobierno decirle al entondes líder del Partido Popular, Pablo Casado, cuáles eran sus intenciones con el prófugo catalán.

"A ustedes, señor Casado, se les fugó Puigdemont, y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española", declaraba Sánchez ante su contrincante.

"a ustedes se les fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española" pic.twitter.com/7sgmxaefX5 — Lupe Sánchez (@Proserpinasb) August 8, 2024

El vídeo data de la campaña electoral de las elecciones de noviembre de 2019, donde Pedro Sánchez y Pablo Casado mantuvieron un tenso cara a cara en el que abordaron numerosos temas, siendo uno de los que más peso tuvo el futuro de Carles Puigdemont y su hipotético regreso a territorio español.

Como no podía ser de otra forma, el clip no ha dejado indiferente a nadie, y en apenas unas horas ronda el medio millón de reproducciones y supera las 15.000 interacciones. La mayoría de las respuestas condenan el nuevo cambio de criterio de Sánchez con un tema político, y señalan su falta de pudor para hacer exactamente lo que dijo que nunca iba a hacer.

"Vaya, Pedro Sánchez mintiendo y no cumpliendo sus promesas, me pinchas y no sangro", podemos leer en uno de los comentarios con más likes. "Y con esta ya van 45027373937 trolas de su sanchydad", afirma otro usuario. Aunque también hay quien prefiere tomárselo con humor y destacar la parte en la que no se equivocó el Presidente: "bueno, el compromiso de traerlo a España ya lo ha cumplido. El de la justicia ya tal", leemos en el ingenioso tuit.

