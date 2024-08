Los blancos corren igual que los negros: el polémico comentario de un comentarista en los Juegos

No cabe duda de que los Juegos Olímpicos paralizan el mundo y nos regalan durante 15 días momentos absolutamente inolvidables. Pero además de la épica, las sorpresas y las decepciones, estos juegos de París 2024 son una auténtica mina de oro en cuanto a contenido viral en las redes sociales.

El último ejemplo lo hemos vivido con el atletismo, gracias a la emocionante prueba de 1.500 metros lisos masculina, donde, para sorpresa de los aficionados, el estadounidense Cole Hocker se impuso a sus rivales alzándose con el oro, dejando sin el preciado metal al favorito Jakob Ingebrigstsen, que incluso llegó a quedarse fuera de las medallas.

Pero el prtagonista de la historia no ha sido ni Hocker ni Kerr ni Nuguse, oro, playa y bronce respectivamente, sino el comentarista que narró la prueba para Eurosport, Antonio Alix. El vibrante relato de los últimos metros y, sobre todo, su reflexión justo al final de la carrera, forman ya parte de la historia de las nararciones deportivas.

😳 ¡Es el sorpresón de los Juegos!



🏅 𝐂𝐨𝐥𝐞 𝐇𝐨𝐜𝐤𝐞𝐫 se lleva el oro en 1.500 con el favorito 𝐉𝐚𝐤𝐨𝐛 𝐈𝐧𝐠𝐞𝐛𝐫𝐢𝐠𝐭𝐬𝐞𝐧 quedándose fuera de las medallas



🔥 Josh Kerr fue plata en un final apretado ante el bronce Yared Nuguse@Paris2024 | #Paris2024 pic.twitter.com/B7s0JB23Qg — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 6, 2024

Efectivamente. Tras el impresionante final de la prueba, Alix lanzó una curiosa reflexión que no ha dejado indiferente a ninfún aficionado. "Y una cosa de nuevo, los blancos corren igual que los negros, no hay ventaja genética", afirmaba eufórico, ante los incrédulos "¡ala, ala, venga venga!" de su compañero de retransmisión. "¡Coñ*, pero es que es así!", sentenciaba el narrador entre las risas cómpices del estudio.

El impagable momento televisivo ha sido objeto de numerosas lecturas, y algunos han querido ver en la reivindicación de Alix un recado encubierto a Ana Peleteiro. Y es que la atleta gallega realizó hace tiempo unas declaraciones cuestionando el nivel de los atletas blancos en las pruebas de atletismo.

Sin embargo, el propio Alix ha querido salir al paso y desmentir tal intención en su cuenta de X. "Pues no, no tiene que ver con Peleteiro mi frase. Es relativa a que en carreras de medio fondo y fondo los africanos del este no tienen ventaja genética. Que si hay tantos y tan rápidos es porque casi tantos niños de Kenia o Etiopia lo intentan y el tipo de vida que llevan para ello", aclaraba el viral periodista.