El alegato viral de una joven sobre cómo es ser autónomo en España: "No quiero vivir más"

Existen pocos colectivos más maltratados por el sistema que los autónomos en España. No pueden ponerse enfermos, irse de vacaciones 15 días o desconectar el móvil: son esclavos de sus trabajos que tienen muy difícil eso de hacerse ricos. Pagando el IVA cada tres meses, la cuota mensual y restando el IRPF correspondiente, hay profesionales que nunca han visto crecer su cuenta corriente aunque se maten a trabajar.

Esta es la realidad de la mayoría de autonómos y Sheila Hernández les ha puesto voz, aunque fuese involuntariamente, a través de un vídeo que se ha hecho viral en TikTok. Esta joven periodista almeriense es fundadora del portal @es.decirdiario, el tercer periódico con más seguidores en Instagram, y trabaja también como community manager para diversas empresas. Estudió Periodismo en la Universidad de Sevilla y desde 2018 emprendió su proyecto empresarial.

Sin embargo, lo que Sheila ha querido contar en el vídeo no tiene que ver con alegatos entusiastas sobre el emprendimiento, sino con exponer una realidad que no suele trascender. "Hoy por la mañana, cuando he abierto el WhatsApp, me ha dado un ataque de ansiedad, de verdad pensaba que me moría. Qué puta mierda ser autónoma", empieza diciendo la joven, explicando que no sabe cómo será en otros países, pero que en España "es una mierda emprender".

"No quiero vivir"

Considera que se transmite un mensaje equivocado sobre facilidades que realmente no existen, cuando el autónomo medio paga casi 300 euros al mes aunque "haga cero euros": "Que varía, supuestamente, en función de lo que ganas, pero eso son los padres porque no existe, al menos en mi caso", lamenta, analizando que no es "la hija de Amancio Ortega", sino "una tía de 27 años que me mato a trabajar y que cada tres meses estoy pagándole a España un mes y medio de mi trabajo".

Se queja de que, aun con esas, haya que pagar alquiler, gastos y una lista de compra "con los precios cada día más caros" y pide que se entienda "lo que supone para mí y para mucha gente ser autónoma", valorando que la salud mental se resiente. "Estoy asfixiada y tengo mis ahorros, pero no quiero invertirlos en pagar por trabajar. Y me agobio. Hoy me he levantado y mi mente decía: 'No quiero vivir'. Si es que no quiero vivir, esto es una mierda".

"Que deje de difundirse el mensaje equívoco de lo que supone ser autónomo en España porque es una mierda y no hacen nada para cambiarlo", termina Sheila su reflexión entre lágrimas, un vídeo que se ha popularizado mucho a pesar de que ella cuenta con poco más de 3.500 seguidores y admite que no domina el TikTok; por eso, en otro vídeo posterior, se ha mostrado muy sorprendida por el alcance y también agradecida por las muestras de cariño.

