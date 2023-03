Viral el vídeo de una chica por una agresión racista en Alicante: "Eres una machupichu"

"Eres una machupichu, subnormal, indígena de mieda, aquí en España eres una puta basura", son algunos de los insultos que recibió Adriana el pasado domingo por parte de dos mujeres, que minutos antes habían golpeado su vehículo contra el suyo en una carretera de la localidad de Rojales (Alicante).

El vídeo de la agresión lo ha difundido la cuenta 'Es.decirdiario' en Instagram, y ya cuenta con casi 500.000 reproducciones y 30.000 likes en una publicación que han comentado más de 2.000 personas, entre ellas celebrities como la presentadora de televisión Nagore Robles.

Las imágenes originales las ha subido la víctima, una chica llamada Adriana y de origen venezolano, que lleva ocho años viviendo en España. Según la publicación de Instagram, la chica viajaba en un vehículo junto a su novio la pasada noche cuando en un tramo de la carretera de Rojales un coche que venía en dirección contraria impactó frontalmente contra el suyo. Al parecer, la situación se puso tensa cuando las otras dos mujeres vieron que la chica era "latina".

[Viral el vídeo de un coche circulando por la vías del TRAM en San Vicente del Raspeig]

La chica mantiene que sacó su teléfono móvil para grabar porque "no se sentía segura". Más tarde una de las mujeres que viajaba en el otro vehículo pasa de las agresiones verbales a golpear su coche con el bolso para después golpearla también a ella. "Me han tirado por el suelo, me han golpeado, arañado y mordido. Tengo como resultado una rectificación de la lordosis cervical, mordidas y tengo un edema en la parte trasera de mi cabeza, un esguince de tobillo", explica la víctima a 'Es.decirdiario'.

Según su relato, tras la llegada de la Guardia Civil, las agresoras se vieron obligadas a realizarse un test de alcoholemia, que dio positivo. "La joven cuenta que hay un proceso penal en contra de ambas mujeres por conducir en estado de ebriedad (...), y otra acusación por delito de odio y agresión en su contra", describe la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ES.DECIRDIARIO (@es.decirdiario)

Además, en el perfil de Instagram que Adriana se ha abierto para denunciar la agresión, hay otra imagen más que muestra el estado en el que ha quedado una de sus rodillas, con una herida repleta de sangre. Desde EL ESPAÑOL de Alicante, nos hemos puesto en contacto con la Guardia Civil, pero de momento no han querido dar detalles porque los hechos están siendo investigados.

Sigue los temas que te interesan