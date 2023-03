La dura reflexión sobre la importancia de la salud mental de Óscar, el joven 'tiktoker' acosado en redes

Que la motivación esencial de gran parte de los usuarios de Twitter sea poder criticar a pierna suelta desde una atalaya democratizada ha convertido a la red social en el rincón del odio. La gente más sensata tiene en cuenta que detrás de cada perfil en las redes sociales hay una persona que siente y padece, pero otros no miden las consecuencias de sus actos. A estos últimos, el joven Óscar Giménez tiene algo que decirles para que reflexionen sobre su comportamiento.

Óscar es un joven actor de Barcelona que ha visto en las redes sociales una buena plataforma para lanzar su trabajo y también para compartir su estilo y gustos musicales. Con más de 376.000 seguidores en TikTok, es muy habitual que muestre en la plataforma todo tipo de vídeos hablando de música de lo más variada y tenga mucho éxito con ellos. La semana pasada compartió uno sobre las que considera las diez mejores canciones de la banda de rock británica Arctic Monkeys:

Estoy llorando con esto pic.twitter.com/Z8SsUHLSGF — Acabadaira (@cesionsimple) March 3, 2023

El vídeo, como hemos visto en esta publicación, llegó a Twitter con rapidez y el escarnio se multiplicó. Ocurre con cierta asiduidad que el contenido de otras redes más amable acabe siendo despellejado en esta otra sin motivo alguno y, lo más importante, con gente pasándolo mal por el odio recibido. Así que Óscar decidió no quedarse callado y ha publicado una reflexión que está arrasando en todas las plataformas.

"Voy a hablar de este tema una vez y nunca más", empieza diciendo, para focalizar su discurso en que "ayer se me insultó muchísimo en Twitter", una red social que él no tiene, pero sí ha podido consultar para ver lo que decían sus haters. "No voy a opinar más de este tema porque no voy a dar el espacio a este tipo de gente aquí, pero creo que tenía que hacerlo porque siento que me ha afectado. No estoy acostumbrado a esto. Soy una persona muy tranquila, muy normal", asegura.

"Simplemente comparto mis gustos musicales esperando que la gente descubra nuevas canciones y se lo pase bien", ha explicado, confesando que le ha afectado el ataque, pero que está seguro de "que lo voy a poder gestionar aunque he visto cosas terribles": "Espero que la gente que comenta esas cosas no sea consciente del daño que puede hacer porque yo hoy estoy mal, yo podré gestionarlo porque tengo las herramientas, pero alguien que no, la historia puede acabar de forma muy distinta", ha advertido.

"Con esto simplemente quiero decir que yo seguiré haciendo lo que a mí me gusta", ha anticipado, dando las gracias a las personas que han salido a defenderlo y deseando que "mucha de la gente que ha dicho barbaridades lo pensara, este vídeo les llegara y que lo vieran" con el objetivo de que reflexionasen sobre lo que han hecho: "Nadie se merece levantarse un día y ver miles de personas insultándole. La conclusión que yo me llevo es que hagas lo que más te apasione, sé tú mismo, tú misma, no dejes que nadie te condicione", ha zanjado.

Sus deseos de difusión para que llegase a las personas e hiciesen un examen de conciencia se han cumplido, al menos en parte, y hemos podido leer algunos comentarios de arrepentimiento y, sobre todo, muchos de apoyo a Óscar y a su discurso:

Pues tiene razón (y yo he sido la primera que he hecho comentarios) y creo que está bien recapacitar. El chico literalmente no ha hecho nada como para recibir tanto hate y es verdad lo que dice. Desde mi humilde cuenta, una disculpa 🫂 pic.twitter.com/trOm797AlD — khlav kalash (@met4n0i) March 6, 2023

Pues ole tú, Oscar. Pareces un tío guay. 🫶🫶pic.twitter.com/MgwTgDmsG7 — LaBitter (@LadyBitterKas) March 6, 2023

Tuvo que salir a hablar del odio que recibe todo porque no es el mayor fan de Artic Monkeys que no tiene porque serlo o porque dijo Five Zero Five en lugar de Five O Five que no tiene pq saber como se pronuncia ya ni equivocarse se puede que como se viralice se van a meter con vs pic.twitter.com/HBIS0NauW9 — Fushigurodridb (@rodri_19db) March 6, 2023

Me gustó un vídeo con una selección de canciones de Artic Monkeys de un chico que vi por aquí. Ahora he visto su mensaje ante los comentarios, y no sólo tiene buen gusto, también es un mar de bondad y sensatez. Reconforta ver a gente así. En Tik Tok se llama @oscarggc. — Javi López (@javilopezEU) March 6, 2023

un besazo para el chavalin que ha hecho el top de artic monkeys que seguro que es buenisimo y un amor. que pase un buen dia🎀🫵🏻⭐️⭐️ — kurosdecreso🧌 (@marcoscxsares) March 6, 2023

No está mal que nos recuerden de vez en cuando que hasta el tuit más chorra puede convertirse en un arma muy peligrosa.

