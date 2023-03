¿Podrías identificar al animal oculto en esta ilusión óptica? ¡Tienes 11 segundos!

Acertijos virales, test de personalidad o adivinanzas se abren paso ahora en las redes sociales con gran éxito. Los juegos y retos de los que disfrutábamos cuando éramos pequeños se han renovado para ofrecer un rato de entretenimiento. También nos permiten que compitamos con nuestros amigos, de modo que no tiene que ser necesariamente un divertimento individual. Estos días publicábamos '¿Eres capaz de arreglar esta operación matemática moviendo una sola cerilla? ¡Tienes 7 segundos!' y '¿Eres una persona decidida? Lo primero que observes en la imagen de este test te lo revelará', por si te los habías perdido.

En esta ocasión te traemos un curioso reto: una ilusión óptica que esconde tras de sí la silueta de un animal salvaje que tienes que lograr distinguir. No obstante, hay que precisar que no puedes recrearte en la imagen el tiempo que quieras, sino que el acertijo consiste en lograr ver la figura en 11 segundos, ni más ni menos. Las ilusiones como estas son ilustraciones que emplean los patrones y la repetición para ocultar otros trazos tras de sí, como es el caso. Esta, en concreto, se basa en un zigzag azul que nos despista por completo.

Imagen del reto viral

A continuación, repetiremos la imagen del reto viral, recordando que debes visualizarla únicamente durante 11 segundos. Te recordamos que tendrás que localizar a un animal oculto. ¿Estás preparado? Pues pon la cuenta atrás en tres, dos, uno... ¡Ya!

Si has conseguido ver al animal, enhorabuena, pero si todavía no has podido y ya han pasado los 11 segundos, te damos la oportunidad de seguir observando la ilusión óptica un poco más, pero a sabiendas de que no has superado el reto.

Solución del reto viral

Si has dado mil vueltas y no eres capaz de ver al animal, lo sentimos, pero tenemos que dar la respuesta. Si quieres seguir intentándolo, no continúes leyendo, pero si deseas saber ya la respuesta, aquí te la damos:

Si no has logrado ver al elefante, que no es fácil, puedes intentar mirar de nuevo las líneas desde cerca, intentando entornar los ojos, y así te será más fácil. Incluso puedes mover la pantalla inclinándola de arriba a abajo.

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una excelente opción para todas aquellas personas que tienen tiempo libre y que buscan entretenerse al mismo tiempo que se ponen a prueba a ellos mismos. Estos pueden consistir en encontrar animales, personas, objetos o números en una imagen, de forma que haya que fijarse mucho para encontrar la solución al enigma.

En algunos casos nos encontramos con retos visuales en los que hay algunas condiciones para resolverlo, habitualmente con un límite de tiempo para hacer que resulte más interesante y complicado encontrar su solución, mientras que en otros se permite a la persona que observa la imagen todo el tiempo que desee en busca de la misma.

A los retos virales también se les conoce como pruebas visuales, acertijos visuales, acertijos lógicos o desafíos, si bien en cualquier caso está claro que se trata de contenidos que son muy entretenidos y divertidos.

Los retos virales no son algo nuevo y comenzaron a aparecer décadas atrás, si bien fue internet lo que los ha impulsado con el paso de los años. Este tipo de pruebas visuales ganaron una gran popularidad a través de las redes sociales como consecuencia de la pandemia sanitaria del coronavirus Covid-19, cuando muchas personas se vieron obligadas a buscar formas de entretenerse en su propio hogar. Desde entonces, ya se han convertido en toda una adicción para muchas personas.

Los múltiples beneficios de los retos visuales

La realización de retos visuales aporta a nuestra mente numerosos beneficios, que van desde la mejora de nuestro rendimiento intelectual y el incremento de nuestra esperanza de vida, hasta contribuir a reducir el riesgo de que se produzca un deterioro cognitivo.

Por este motivo, no resulta nada extraño que cada vez sean más las personas que se decidan a disfrutar de este pasatiempo que se puede disfrutar en cualquier momento y lugar gracias a los smartphones e internet.

