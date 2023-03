El vídeo viral sobre el 'plagio' de Piqué a Sálvame con la Kings League: "Me pido Belén Esteban"

Sálvame ha marcado una era televisiva y, como tal, ha renombrado un particular formato de tertulia que no se centra tanto en la vida de los famosos como en la de los propios colaboradores. Las interacciones entre ellos, sus discusiones en directo, sus confesiones y enemistades han rellenado los huecos de un programa que ahora no vive su mejor momento, pero ha marcado la televisión en España. Por eso, no es de extrañar que Piqué parezca haberse inspirado en él para su espacio.

El programa Socialité, que emite también Telecinco, ha elaborado una pieza en la que lanzan una irónica acusación contra Gerard Piqué, asegurando que ha plagiado el formato de Sálvame para aplicarlo en su show de la Kings League: "Tenemos pruebas suficientes", anuncia la intrigante voz de la reportera, dando paso a unos indicios que giran en torno a que "la estética es la misma, todos se sientan en sofás y comen como si estuvieran en su casa".

Además, "en ambos casos la alimentación prima más que la vocalización", sostienen, mostrando imágenes de ambos programas para establecer el paralelismo. Que también se disfracen los streamers, que en este caso "se llaman presidentes en vez de colaboradores", es otro de los motivos a tener en cuenta, sumado a que se lanzan igualmente "bombas" informativas y se juega con los "cebos", incluyendo las cuentas atrás al más puro estilo Sálvame.

Piqué como Chelo García-Cortés

El reportaje va más allá y llega incluso a comparar a tertulianos con presidentes por sus actitudes en directo. Así, a Ibai Llanos le ha tocado ejercer de Lydia Lozano lamentándose ante las cámaras y a Piqué siendo Chelo García-Cortés y abandonando el plató cuando no le gusta algo. El vídeo de Socialité se ha hecho muy viral en las redes sociales, donde ha superado con creces el millón y medio de reproducciones:

1Pues si es el simil de salvame 😂🤣 pic.twitter.com/N3UWQDOMD0 — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) March 5, 2023

E incluso ha conseguido que el propio Ibai o DjMariio se hayan manifestado al respecto:

Este es el vídeo más real y acertado que he visto en mi vida. — Ibai (@IbaiLlanos) March 6, 2023

Me pido Belén Esteban — DjMaRiiO (@DjMaRiiO) March 6, 2023

Junto a ellos, muchos otros tuiteros han aplaudido la ocurrencia del programa de Telecinco:

Bueno, alguien lo tenía que decir no ? — Im Piña - Juan Pablo Sandoval (@JuanSandoGut) March 6, 2023

El chiringuito de jugones lleva años siendo el sálvame del fútbol y nunca han dicho nada ... jajajaja

Como buscan audiencia 👏🏻👏🏻 — WaZiimu (@Waziimu1) March 6, 2023

Un poco si que se parecen pero si miras la audiencia ya no tanto — 33 McLovin (@jvaleror) March 6, 2023

Me encanta que las similitudes sean que comen, se sientan en sofas, discuten y se rien xd — Estellés! (@JaviEstelles94) March 7, 2023

Lo cierto es que Sálvame ha creado escuela.

